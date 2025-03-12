譚詠麟親解與陳百祥足球隊分家　認方向不同：相信佢會迷途知返

譚詠麟（譚校長）率領的「老六兄弟」，是於明星足球隊中選取成員衛志豪、莫家淦、張智軒、潘梓鋒、羅鈞滿和伍偉樂組成，昨日（11日）六位成員精神奕奕拉隊現身電台，接受由薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》節目錄音訪問，而在訪問中途，譚校長突襲驚喜現身錄音室，令到全場驚喜大叫，整個錄音室都笑聲不絕；訪問將於本周六（15日），下午3-4時於《開心大派對》節目內播出。

譚詠麟、薛家燕、范振鋒、思敏與「老六兄弟」明星足球隊。(公關提供)

譚校長為力撐「老六兄弟」不惜大玩驚喜現身，家燕姐問譚校長為何特別提攜這班年青人？阿倫笑言：「我冇睇好佢哋，佢哋係靠自己，將自己化腐朽成形。（所以畀機會佢哋？）我哋（明星足球隊）每次出外都有個環節與眾同樂，同啲球迷一齊唱吓歌，成日唱《萬水千山總是情》，咁不如搵隻歌可以又唱又跳。（唱你啲歌？）梗係要唱我啲歌！哈哈！」

譚校長為力撐「老六兄弟」不惜大玩驚喜現身。(公關提供)

至於何以有「老六」成員出現？譚校長直指因為眾人不怕蝕底，他稱：「呢個圈都係咁，成班人食飯期間，要有人唱歌搞吓氣氛，佢哋一個個行出嚟，又唱得唔錯，所以唔怕蝕底就有着數。」

何以有「老六」成員出現？譚校長直指因為眾人不怕蝕底。(公關提供)

早前傳出譚校長和老友陳百祥（阿叻）因明星足球隊「分家」問題而鬧不和，兩人亦未就事件作出回應，不過譚校長在節目上多次提起阿叻。當譚校長沾沾自喜有過百首親自創作的歌曲時，家燕姐笑指要跟譚校長學習，皆因他永遠都充滿自信，譚校長聞言即謂：「我都係跟阿叻學習，佢係主席，我係會員。」

早前傳出譚校長和老友陳百祥（阿叻）因明星足球隊「分家」問題而鬧不和。(公關提供)

家燕姐又追問譚校長：「聽聞明星足球隊分咗兩隊？」譚校長直認不諱：「真係有呢件事，空穴來風必有因。」是否兩隊作風不同？譚校長也直言：「出面啲人成日都問我係咪同阿叻唔啱？點會唔啱呀？幾廿年朋友，唔會為咗呢啲嘢；不過當日睇到新聞條片個心都離一離，驚唔知點答傳媒朋友，返到屋企發咗幾晚噩夢，仲紮醒。」

譚校長直認真係有呢件事。(公關提供)

譚校長續說：「但其實諗通咗就好簡單，都係幾樣嘢，無論職業、商業、業餘都好，全球有咁多華人，個個都識我哋，個餅咁大，點搞都好，只不過依家覺得佢同我哋嘅風格有些少唔同，因為佢比較肉緊啲，我哋比較嬉戲啲，大家睇法唔同；全球咁大，佢想點踢同點睇都得，相信有一日，佢迷途會返嚟，但佢未必迷途，可能佢方向啱都未定，我都希望佢做到自己鍾意嘅，其實我哋私底下仲有見面呀，過年都有講恭喜發財。」