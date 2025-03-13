林峯首次擔任茶飲品牌大使　送機票都唔及240張演唱會門票吸引

三棲藝人林峯今年被邀請擔任為茶飲品牌大使，攜手叫「萬萃」。品牌為忙碌都市人送上清新回甘的嘆茶體驗，送出逾10萬支茶，除了茶外，更送上機票及黃金擺設。但最為吸引人的肯定就是這個《Go with the Flow 林峯演唱會門票》240張，這個豐富獎品沒人能抗拒。

三棲藝人林峯今年被邀請擔任為茶飲品牌大使，攜手叫「萬萃」。

新任品牌大使林峯以「拼勁」形象深入民心，從出道至今不斷突破自我極限，在歌、影、視三棲屢創高峰，今日的成果源於他多年來的堅持與磨練。曾經參演以茶為主題的電視劇，林峯對喝茶也別有一番體會。林峯表示：「我亦相信成功並非一朝一夕，而是堅持不懈、一點一滴的累積。」堅持追求夢想的同時，也要懂得適時享受清新回甘一刻：「我現正積極準備5月演唱會，經常練歌、排舞，更會為了呈獻與別不同的娛樂效果而通宵達旦開會，有時口淡淡都想喝一些又refresh又回甘的飲品，這瓶茶就是最佳選擇！」

新任品牌大使林峯以「拼勁」形象深入民心，從出道至今不斷突破自我極限，在歌、影、視三棲屢創高峰。（陳順禎攝）

曾經參演以茶為主題的電視劇，林峯對喝茶也別有一番體會。（葉志明攝）

林峯平日工作毫不吝嗇，經常萬歲請工作人員吃飯，今次他首次出任品牌大使，即嗌「萬萃」，請大家試飲，他表示：「香港人平時生活忙碌，真是很需要refresh的時間，今次嗌『萬萃』希望隨時可以以茶會友，一起享受清新回甘的時刻！」

林峯平日工作毫不吝嗇，經常萬歲請工作人員吃飯，今次他首次出任品牌大使，即嗌「萬萃」。(資料圖片/陳順禎 攝)

凡於2025年3月12日至4月24日期間，購買淳。茶舍系列金蓋產品，並於登記期內掃描金蓋內QR Code 或輸入登記碼，即可參加「『萬萃』回甘賞」兩輪大抽獎活動（第 1 期登記日：3 月 12 日至 4 月 1 日；第 2 期登記日：4 月 2 日至 4 月 25 日），贏取包括「紐西蘭雙人來回機票」、價值港幣 8 萬「 999.9黃金冷萃茶滴擺設」等大獎。

兩輪大抽獎獎品總值超過 60 萬港幣，其他豐富獎品包括 240 張《Go with the Flow 林峯演唱會門票》、超過 2萬支淳。茶舍®指定500毫升產品、以及便利店電子現金券等。