劣迹女星神隱多時行蹤曝光發福依然優雅　素顏真面目一部位有變

曾是內地頂流的女星趙薇於2021年8月因被列劣迹藝人而神隱多時，她於去年12月28日突然於微博發文宣布已與內地富商黃有龍離婚。趙薇當時的帖文寫道：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關系在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報道都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我卷入虛假的關聯或無根據的報道。謝謝大家🙏🙏🙏 ​​​」，與前夫劃清界線。

趙薇借出酒莊予謝霆鋒拍節目。(微博圖片)

趙薇一家三口。(微博圖片)

趙薇證實已與黃有龍離婚多年。（微博圖片）

昨日（12日）是趙薇49歲生日正日，她於社交網分享了自己的單人素顏獨照以及風景美照，並留言寫道：「May all sentient beings be enlightened（願一切眾生皆得菩提）♥️🌎🙏 ​」非常有禪意。相中的她素顏示人，無懼展示真面目，她的狀態相當不錯。

趙薇曬出風景美照。(微博圖片)

趙薇曬出素顏美照。(微博圖片)

日前，趙薇於限時動態貼出海邊草叢照片，有指趙薇最近一直在雲南附近生活，日前她與一班朋友到景邁山的翁基古寨時被不少網民偶遇。有網民於社交網出帖表示在當地一家咖啡店偶遇她，不過為免打擾便沒有上前要求合照。亦有網民貼出一張趙薇跟女友人的合照，趙薇看來明顯發福了，但依然靚女，氣質優雅。有不少網民發現她的鼻子跟之前有點不同，未知是否美顏濾鏡所致。