洪永城孖老婆跑步嫌星爸跑友做電燈膽　還因一事說他們是TVB戲子

現年41歲的TVB小生洪永城（Tony）於2021與模特兒老婆梁諾妍（Inez）結婚，至今感情依舊甜蜜兩人婚後更迎來兩位千金3歲長女「Sir Face」洪靖嵐（Amber）及9個月細女「Sir Nose」細女Beryl，一家四口生活幸福美滿。除了在事業上努力打拼，洪永城也受到太太的影響，開始愛上跑步，經常與太太一同分享運動樂趣，也成為兩公婆二人世界的必備節目之一。不過近日，洪永城與太太跑步時，竟多了兩位「電燈泡」，還令他相當無癮？

洪永城與老婆梁諾妍非常恩愛，還受對方感染愛上跑步。（IG@inez_leong）

跑步成為兩公婆二人世界的節目之一。（IG@inez_leong）

兩人婚後育有兩個可愛女女，一家四口連愛犬，非常sweet。（IG@inez_leong）

充滿愛的一家。（IG@inez_leong）

洪永城近日在社交平台上分享了多張與太太跑步的照片，照片中兩人笑容滿面，洪永城從後攬實太太，展現出夫妻間的恩愛，而同行原來還有兩位星爸跑友區永權和楊潮凱。洪永城幽默地調侃兩位好友，稱他們為「電燈膽」，並笑言：「你們真能跑，看著我同老婆如膠似漆、情意綿綿地爽跑，你們都能接受、假裝看不見，都能忍耐得到，果然係TVB的老戲子。」此番說話看似洪永城不滿兩位老友打擾他和太太的甜蜜時光，但也讓人感受到他們之間深厚的友誼。而洪永城與太太的恩愛互動，以及同老友之間的輕鬆相處，亦讓網民大感羨慕，並搞笑引用歌詞留言：「假使不能公開妒忌」、「學習大方接受」、「誰冷落舊朋友」，令人哭笑不得。

兩公婆笑容滿臉。（小紅書@洪永城）

展示出夫妻的恩愛。（小紅書@洪永城）

同行還有兩位星爸跑友區永權和楊潮凱。（小紅書@洪永城）