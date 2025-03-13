陳可辛在夏春秋離世後首露面勁憔悴　機場偶遇金像影后誤以為粉絲

吳君如日前丁父憂，在社交平台悲痛宣布爸爸夏春秋離世的消息，家人心情難免受打擊，但身為女婿的陳可辛仍保持專業，繼續投入工作。日前陳可辛現身北京機場，看上去神情略為憔悴，身形也消瘦不少，但見到影迷接機，仍禮貌地為大家簽名。期間陳可辛更巧遇與她合作無間的多料金像影后周冬雨，但未知是否受心情影響，一時間竟認不出對方而引發了一場小插曲。

吳君如日前宣布最愛的爸爸冬叔離世消息。（Facebook圖片）

一家人感情要好。（Facebook圖片）

陳可辛近日到北京工作，在機場被捕獲，承受親人離世消息的他，神情略為憔悴，消瘦不少。（小紅書截圖）

近日有網民在社交平台分享陳可辛在北京機場偶遇周冬雨的影片。片中，剛步出機場的陳可辛被一群熱情的影迷包圍，他耐心地為各人簽名。此時剛結束巴黎時裝周行程回京的周冬雨同時現身機場，並低調「攝」進粉絲群，向陳可辛打招呼，由於她當時戴了帽又戴了口罩，全身包到實，故陳可辛一時未能認出來，還誤以為對方是粉絲，仔細打量後才驚覺眼前人正是周冬雨，周冬雨笑指以為對方會認出她的聲音。兩人隨即相擁寒暄，陳可辛此時也終於露出笑顏，場面溫馨。而陳可辛在認出周冬雨後，還幽默地問對方：「你不簽名嗎？」令網民哭笑不得，指兩人真的非常有緣。

陳可辛起初認不出周冬雨。（小紅書截圖）

陳可辛認真打量一番才認出周冬雨。（小紅書截圖）

兩人隨即相擁寒暄，場面溫馨。（小紅書截圖）

見到老朋友才露出開心笑容。（小紅書截圖）

陳可辛和周冬雨合作無間，曾合作《喜歡你》、《七月與安生》及《少年的你》等電影，周冬雨更先後憑《七月與安生》和《少年的你》，分別贏得《金馬獎》和《香港電影評論學會大獎》的「最佳女主角」，以及《亞洲電影大獎》和《香港電影金像獎》的「最佳女主角」，奠定其影后位置。

周冬雨日前結束巴黎時裝周回京。（視覺中國）

陳可辛與周冬雨合作無間。（視覺中國）

陳可辛和周冬雨私下關係也很密切。（資料圖片）