傳一線男星豪賭輸10.3億周杰倫黃曉明相繼回應　神秘身分呼之欲出

近日網上瘋傳某位超級一線男星在澳門永利皇宮賭場貴賓廳連續豪賭七天，輸掉高達10.3億元，甚至需抵押豪宅及私人飛機還債，消息傳出後，網民紛紛猜測這位男星的身份，更一度將矛頭指向台灣天王周杰倫、黃曉明等。不過事後周杰倫的經理人公司迅速發聲明澄清，強調他與事件無關，並呼籲各界停止以訛傳訛。而黃曉明昨日（12日）在微博回覆網民時，亦間接否認傳聞，但事件仍未平息，網民依然對涉事男星的身份相當好奇！

近日微博瘋傳某位超級一線男星，在澳門賭場貴賓廳連續七天豪賭，輸掉約10.3億元。

一度將矛頭指向台灣天王周杰倫。（視覺中國）

據內地傳媒報道指，消息由國際金融調查機構Global Financial Watch在一份跨境資金異常流動報告中首度曝光，報告顯示，該明星通過離岸公司向賭場帳戶分17筆累計轉入了8.6億元人民幣，並通過地下錢莊兌換了1.7億港元現金籌碼，澳門金融管理局反洗黑錢系統3月6日已將該帳戶標記為高風險。網上傳出該名巨星為了翻本，甚至向澳門有勢力人士借了3億元港幣，目前他名下北京朝陽區2.8億元人民幣的獨立別墅及上海陸家嘴頂級公寓，都已被法院查封。雖然巨星身份至今成謎，但網民就整理出三大線索，首先該男星早已負債15億元人民幣，在春節檔期主演的電影分紅6.3億元人民幣已被凍結；其次是他的前妻正爭取子女撫養權；最後該名男星曾飛香港售賣數千萬元的名錶套現。

網傳某位超一線男星澳門豪賭7日輸掉10.3億。（微博截圖）

周杰倫的經理人公司發聲明澄清。（微博圖片）

而網上流傳的名單包括了多位知名度極高的明星，包括周杰倫、黃曉明、汪峰、趙本山、陳道明等，不過日前周杰倫的經理人公司就在微博發聲明澄清：「今日出現在微博熱搜，關於『某超一線男星在澳門豪賭』等相關消息，部分網友影射此男星為本公司藝人周杰倫。公司特此聲明，該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛。」而黃曉明昨日（12日）在微博曬出多張風景照，並寫道：「拍着拍着一個不經意地抬頭，哇！日落真美啊！快拍一個你那裏的抬頭看看。」雖然他未有發聲明闢謠，但他回覆網民時就表示：「一直在福建拍戲呢！」有網民問道：「你輸了十個億啊」，黃曉明就幽默回應：「歡樂豆嗎？」間接否認傳聞。

周杰倫的經理人公司發聲明澄清。（IG@jaychou）

黃曉明。（微博@黃曉明工作室片）

汪峰亦是嫌疑人之一。（視覺中國）

趙本山被譽為「中國小品之王」，2010年4月，趙本山花2億購買了一架由加拿大龐巴迪公司生產的挑戰者850型飛機，取名「本山號」。（視覺中國）

陳道明在演藝界有很高地位。（視覺中國）

黃曉明回覆網民。（微博截圖）