金秀賢被指是放流料陷害徐睿知元兇　疑前員工揭金賽綸日記留線索

金秀賢的男神人設近日徹底崩壞，他要求金賽綸還7億韓幣一事，被指是壓垮對方、逼她上絕路的最後一根稻草，女方更在他生日當天自殺身亡。近日他除了被爆曾與比自己小12年的金賽綸拍拖6年，流出多張親密照外，更有報道指二人拍拖期間，他「偷食」公司旗下女藝人徐睿知。不過徐睿知就否認此事，在社交平台回覆指自己也是人，也會感到吃力、煩悶、悲傷，而她也一忍再忍，希望大家不要再這樣，她澄清：「我和他，還有他的表哥，沒有任何關係」，更感嘆：「我不知道我為什麼要解釋這個。」不過，她其後將回覆刪去。

金秀賢曾否認與金賽綸的戀情，隨著愈來愈來相戀鐵證流出，亦令二人忘年戀一事曝光。（網上圖片）

金賽綸的親友爆料，指她15歲時就與金秀賢拍拖，戀情長達6年。（網上圖片）

徐睿知被指曾介入金秀賢與金賽綸，她否認事件說：「我和他，還有他的表哥，沒有任何關係」（IG@yeyeji_seo）

金秀賢當初與表哥成立了經理人公司Gold Medalist，金賽綸與徐睿知都是旗下藝人，而金秀賢退伍後的首部作品，就是與徐睿知合作演出的《雖然是精神病但沒關係》，當時兩人曾傳出緋聞，之後更瘋傳女方與金秀賢表哥也有一腿。除此之外，當時徐睿知是非纏身，被指性格差、是恐怖情人、校園欺凌、偽造學歷等等，更指她當工作人員是豬等等，令她形象一落千丈，於幕前消失數年。直至2023年11月，徐睿知跟Gold Medalist完約後，去年加盟宋康昊、惠利、Hani等的經紀公司SUBLIME，才開始翻身及重啟演藝事業。

金秀賢與公司旗下藝人徐睿知合作《雖然是精神病但沒關係》爆紅，但女方很快便因性格差、是恐怖情人、校園欺凌、偽造學歷等醜聞而令形象插水，遭演藝圈封殺。（劇照）

不過昨日有自稱是Gold Medalist前員工的人士在社交平台匿名爆料，她說自己四年前在Gold Medalist工作，但因向《Dispatch》及《OSN》記者洩露有關徐睿知的資訊被解僱，她指當時自己雖然有放料，但記者並沒有使用，因為金秀賢表哥李沙朗認為會損害公司聲譽，所以就阻止了此事。爆料人說：「演員金秀賢和表哥李沙朗之間存在著許多問題，但演員徐睿知卻被當作擋箭牌，對她的一些負面評價，實際上來自公司內部。Gold Medalist故意向《Dispatch》提供有關徐睿知的虛假信息，以掩蓋自己的問題。他們甚至付錢讓人對她說謊，例如，徐睿知對工作人員無禮的說法是捏造的，Gold Medalist其實花錢請人散播這類虛假說法。此外，該公司的一名員工編造了徐睿知在學生時代實行校園暴力的虛假故事，是李沙朗指使記者撒謊。」

自稱Gold Medalist前員工近日在社交平台爆料，她說有關徐睿知的是非，都是由Gold Medalist內部傳給記者的，指金秀賢與表哥為掩蓋公司內部問題，不惜放流料給記者抹黑徐睿知。（劇照）

爆料人指徐睿知因為信任金秀賢才與Gold Medalist續約，然而卻被利用，公司透過她而獲得巨額利潤，但就連徐睿知的《夏娃的醜聞》上映，公司都沒幫她宣傳。爆料人還向金賽綸的父母喊話說：「這個故事還有更多內容！金賽綸知道重要的事實，所以我想把這個訊息轉達給金賽綸的父母，如果你看一下她粉紅色封面的日記，你會發現更多關於金賽綸和金秀賢之間發生的事情。」爆料人最後又說：「我想告訴他們不用擔心，Gold Medalist一定會在不知不覺間暴露自己。」

爆料人全文。（網上圖片）

爆料人全文。（網上圖片）