樂壇天后米蘭街拍罕曬事業線氣場全開　有網民竟認錯是舒淇？

每年的米蘭和巴黎時裝周都齊集各地頂級明星，而向來走在時尚潮流尖端的樂壇天后容祖兒當然也獲品牌邀請出席，早前她現身米蘭時裝周，除了看騷外，更被不少網民野生捕獲。近日有網民分享了一段容祖兒在米蘭街頭拍攝的片段，大讚她有天后氣場，但也有網民一時眼拙，竟將容祖兒認錯是舒淇？

容祖兒除了唱功了得外，也非常有時尚觸覺。（IG@yungchoyee）

容祖兒深受各大品牌喜愛。（IG@yungchoyee）

容祖兒早前獲品牌邀請到米蘭出席時裝週。（IG@yungchoyee）

還同韓國型男李政宰集郵。（IG@yungchoyee）

有網民近日在社交平台分享早前在米蘭街頭野生捕獲容祖兒的片段，該網民表示在名店門外偶遇容祖兒，但因為對方在工作，所以沒有打擾，但她依然難掩興奮之情，激動寫道：「看到本人真的超開心，同時感嘆怎麼保養這麼好！」片中，容祖兒一頭金色挑染直髮示人，內裡穿著低胸上衣曬出事業線，外搭一件長身拖地大衣，下身則配搭闊腳牛仔褲，簡約、性感得來不失時尚感。而且容祖兒也非常專業，拍攝前一秒還在跟工作人員說笑，但一Roll機即模特兒上身，而且一舉手一投足都散發著天后級的女人味。其他網民也紛紛留言：「人高穿著就是好看」、「狀態大勇！」、「好高啊，氣場全開」、「好美啊」；但竟有人卻留言：「遠看像舒淇」。

容祖兒早前在米蘭街拍被捕獲。（小紅書截圖）

狀態大勇。（小紅書截圖）

容祖兒罕曬事業線。（小紅書截圖）

一舉手一投足都散發女人味。（小紅書截圖）

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容祖兒和舒淇一個是天后、一個影后各具獨特魅力，但過往也有不少人覺得二人有幾分似樣，尤其之前她們的一張合照，相中容祖兒嘟嘴擺出一副可愛樣看着鏡頭，而舒淇則在後方，單手托腮眨眼，露出甜美的笑容，雖然兩人擺出不同的表情，但她們都有性感豐唇，加上五官相似度高，意外撞樣，驟眼一看更有如失散孖生姊妹。

過往都有人說過容祖兒和舒淇似兩姊妹。（IG圖片）

舒淇充滿女人味。（IG@sqwhat）