奪命提示｜郭柏妍開真槍嚇到彈走　被丁子朗攬實超親密戲曝光

由文偉鴻Jazz監製的全新動作懸疑劇《奪命提示》，將由3月17日（周一）起接棒《痞子無間道》播映。下周一（17日）晚強勢登場的《奪命提示》，昨晚（12日）發布的最新宣傳片段主角是最新加入文家軍的郭柏妍及丁子朗。之前在《妳不是她》嶄露好身手的郭柏妍（Rosita），這次挑戰難度十級跳的高強度動作場口，除了基本打鬥及逃亡場口，片中曝光最多的是Rosita的型格開槍場口，不但姿勢十足十，就連狠冷的表情亦做到足。



郭柏妍（Rosita）這次挑戰難度十級跳的高強度動作場口

郭柏妍（Rosita）這次挑戰難度十級跳的高強度動作場口

Rosita希望透過《奪命提示》呢部新劇，突破一直以嚟嘅乖乖女形象。

郭柏妍自揭首次開真槍嚇到彈開：估唔到自己可以克服到

Rosita在官方宣傳片中透露自己是首次動用真槍拍攝，而且盡量親身上陣：「希望可以突破一直以嚟嘅乖乖女形象。」談到動用真槍拍攝，Rosita接受TVB.COM訪問時坦言起初正式埋位時嚇到一度彈走，並謂事前有刻意進行「持續聽槍聲」特訓，Rosita說：「今次算係我第一套真正要打嘅動作戲，所以拍之前我都好緊張，特登有去做多啲運動同拉多啲筋，希望可以應付到；監製Jazz都有安排我哋上動作指導堂，幫我哋打定底。因為係第一次開真槍，所以都好難忘，因為我由細到大都好怕槍擊戲或者子彈聲，所以我事前有喺屋企不停聽呢啲子彈同嘭嘭聲，等自己冇咁驚，因為我估自己睇戲都已經咁驚，到現實（真係聽到）可能會更驚，所以希望預早聽定多啲適應。我驚嘅程度係會成個彈起同埋調頭走，我記得第一次拍開真槍戲時，我真係開完就即刻彈走咗，好彩嘗試咗幾次都叫做克服咗個難關，我都估唔到自己可以克服到。」

郭柏妍（Rosita）首次動用真槍拍攝，而且盡量親身上陣，她坦言起初正式埋位時嚇到一度彈走。

郭柏妍（Rosita）首次動用真槍拍攝，而且盡量親身上陣，她坦言起初正式埋位時嚇到一度彈走。

郭柏妍（Rosita）首次動用真槍拍攝，而且盡量親身上陣，她坦言起初正式埋位時嚇到一度彈走。

郭柏妍（Rosita）首次動用真槍拍攝，而且盡量親身上陣，她坦言起初正式埋位時嚇到一度彈走。

丁子朗：係一部有動作嘅親情片

丁子朗話淨係呢個動作，都拍咗3至4個鐘，但出嚟效果係正嘅。

丁子朗要應付大量飛躍、奔跑、踢腿、開槍場口。

丁子朗要應付大量飛躍、奔跑、踢腿、開槍場口。

丁子朗要應付大量飛躍、奔跑、踢腿、開槍場口。

是次則是丁子朗首部正式動作戲，並與Rosita同是首度開真槍。觀乎宣傳片，丁丁要應付大量飛躍、奔跑、踢腿、開槍；不過當中最矚目的場口，除了是整個人被吊起之餘，就是他一手將整個人高舉過膊頭再用力撻落地，而且全程有姿勢有實際。丁丁接受TVB.COM訪問時，透露單是這個「關斗撻生魚」動作，連即場試位排練及幕後設備包括威也等set up、花費接近四個小時，製作認真！丁丁笑言：「都真係幾難架，因為我將佢成個拋低後仲要拎槍射佢，而個動作又要好Smooth同一鏡過，呢個關斗shot好大挑戰，同埋好大壓力，驚阻到大家收工。」他續指為了新劇接受了一個月事前訓練，亦有刻意於開劇前密集式做Gym操大隻望以最佳姿態迎戰新挑戰。丁丁還爆料指《奪命》唔止打到飛起同搞笑劇情兼備咁簡單。他說：「我想講呢套表面係動作戲，但其實成日都一公升眼淚咁，我會形容為一部有動作嘅親情片，個劇本對我嚟講真係吸引嘅。」

郭柏妍與丁子朗除了動作場口夠晒睇頭，宣傳片還曝光了二人的「極級飄逸」親密相擁場口，期待指數爆燈！