前TVB女星為男友甜蜜慶生　曾創時裝王國擁逾300間分店

江欣燕妹妹江希文（Liz，前名江欣慈）2015年與年長20歲的資深大律師胡漢清因爭奪撫養權及生活費等而鬧上家事法庭，有指江希文以女兒需要更大生活空間為由，強迫胡漢清及其兒子搬出男方位於沙宣道的大宅，胡漢清指控江希文霸占大宅，索取天價撫養費，而女方就曬出瘀青照，指控被男方家暴，雙方反目收場。分手後江希文獨力撫養囡囡，生活低調，直至2022年江希文被爆戀上從事保險業的男友Herbert（陳維明），兩人愛得甜蜜，感情穩定。日前江希文為男友慶祝生日，兩人到高級餐廳撐枱腳，相當Sweet！

江欣燕和江希文曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，江希文飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。（劇照）

江希文好Fit。（影片截圖）

Fit爆狀態不輸後生女！（IG@liz_ketolife）

Deep V上陣。（影片截圖）

江希文在2012年被爆與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，但兩人最後反目收場。（視覺中國）

當年江希文曾曬出瘀青照。（網上圖片）

江希文與從事保險業的男友Herbert（陳維明）十分甜蜜。（IG@liz_ketolife）

江希文與男友一起出席飯局。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

一起去旅行。（IG@liz_ketolife）

江希文寫道：「三年長不長短不短，跟他重遇不過這三年，也是我們一起過的第三個生日。願我們能一起學習、一起成長，讓彼此成個（為）更好的人。」片中所見，身穿Oversize西裝褸的江希文，微露事業線，兩人頭貼頭合照，她又小鳥依人地靠在男友膊頭，十分甜蜜。

為男友慶生。（影片截圖）

為男友慶生。（影片截圖）

為男友慶生。（影片截圖）

性感。（影片截圖）

甜蜜。（影片截圖）

甜蜜。（影片截圖）

小鳥依人。（影片截圖）

慶祝生日。（影片截圖）

據知Herbert畢業於香港理工大學時裝設計系，自求學時期從事服裝批發工作，畢業後創立了年輕時裝品牌「2%」，全盛時期曾擁有超過300間分店，後來更獲私募基金青睞，他亦順勢把集團股份轉讓。其後Herbert入讀城大行政人員工商管理碩士課程（EMBA），在機緣巧合下轉戰飲食界，創立「點心代表」，並用經營時裝生意的手法來包裝和銷售點心，可惜最後全線分店於2019年11月宣告結業。現時Herbert已轉戰保險業，從事財富管理工作。

融入家中。（IG@liz_ketolife）

感情穩定。（IG@liz_ketolife）

儼如一家人。（IG@liz_ketolife）