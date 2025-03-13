C AllStar前經理人批張敬軒有機心　一通電話即道歉更改口讚厚道

日前街頭樂隊The Flame於灣仔海傍表演，由於事前他們集氣希望謝霆鋒到場，而謝霆鋒曾親自回覆，因此吸引大批人士到現場，看看會否見到謝霆鋒本尊。雖然最後謝霆鋒只透過平板電腦跟The Flame與現場歌迷互動，但足以令全場過千人起哄。連線結束後，戴上黑色Cap帽的張敬軒竟突然在人群中走上前，笑指自己是熱心市民張先生，並代霆鋒唱出《活著VIVA》，其後又唱出《青春常駐》、《餘震》多曲，獲得全場熱烈掌聲！

街頭樂隊The Flame於灣仔海傍表演期間，戴上黑色Cap帽的張敬軒竟突然在人群中走上前，唱出多首歌曲。

由於當日有傳媒到場直擊，並指他「低調捧場」，有人卻認為這是張敬軒與The Flame夾埋做騷，YouTuber兼前新城DJ關逸基（前名：關逸揚）轉貼報道說：「低調？？？佢邊一日低調過」。就連C AllStar前經理人阿簡（簡敬慈）都有回覆，並說：「所有嘢都係計算之中，做咩事，喺邊度出現，請咩嘉賓，機關算盡」。二人言論令張敬軒歌迷非常不滿，留言聲討。

張敬軒一直坐在人群中，被指是「低調捧場」，但就引起部份人不滿。

YouTuber兼前新城DJ關逸基（前名：關逸揚）轉貼報道說：「低調？？？佢邊一日低調過」（Threads）

就連C AllStar前經理人阿簡（簡敬慈）都有回覆，並說：「所有嘢都係計算之中，做咩事，喺邊度出現，請咩嘉賓，機關算盡」。（Threads）

張敬軒亦有發文疑似回應事件，叫粉絲們不要勞氣，他表示：「兩分觀世界，八分觀自己。不顧別人是非，常觀己過。我哋多啲望自己，過好自己嘅生活。生活係自己嘅，自己過得好、過得開心最緊要。大家唔好咁勞氣，今日星期一，又係農曆嘅天赦日，一切嘢都要好呀，多結善緣，生活自然就會順㗎啦❤️」

張敬軒亦有發文疑似回應事件，叫粉絲們不要勞氣。（Threads@hinscheung）

關逸基亦有再發文，他說：「其實我只係將我對嗰位 #老是常出現 嘅 #低調 男歌手嘅想法share去自己facebook，無發現link咗threads，根本無意同嗰班弱智爭拗，大家唔同level。」雖然他姿態強硬，不過另一位涉事的阿簡，態度就明顯軟化，他昨日（12日）發文透露自己跟張敬軒講了超過兩小時電話，為自己失言致歉，更改口大讚張敬軒，稱自己當初的確是對人不對事，戴了有色眼鏡去睇對方。

關逸基亦有再發文，但姿態強硬，更稱張敬軒粉絲為「嗰班弱智」。（IG@cliftonkwan）

簡敬慈先表示：「首先，當然係為自己嘅魯莽失言鄭重道歉。然後好坦誠地話俾佢知呢幾年因為一啲事件一直對佢心存偏見，因為偏見，所以對佢所做嘅已經帶（戴）咗有色眼鏡，例如當晚busking嘅現身。而家諗返，對佢嘅Biased其實係對人不對事。」他表示自己早前赤裸地將內心魔鬼呈現出來，現在回想也非常感謝張敬軒的明白和諒解，對方甚至幫他解開了心結，他稱：「自己講錯野（嘢）仲要由對方安慰返轉頭，實在慚愧。」

C AllStar前經理人阿簡（右二），日前再發文，表示自己跟張敬軒講完兩小時多電話後，發現自己之前的確對對方有偏見，更為失言致歉。

阿簡指誤會解決後，自己跟張敬軒開始天南地北無所不談，由《易經》到玄學，由因果到善報，由懶音到R&B等，更大讚對方：「軒公胸藏萬卷，對好多門學問都有所涉獵，值得欣賞；心存厚道，化惡緣為善緣，更是一種涵養。」他在文末再次為失言致歉，又感激對方大度、諒解、關懷和信任。

除了道歉外，阿簡更激讚張敬軒：「軒公胸藏萬卷，對好多門學問都有所涉獵，值得欣賞；心存厚道，化惡緣為善緣，更是一種涵養。」（fb圖片）

阿簡說非常感謝張敬軒的明白和諒解，對方甚至幫他解開了心結，他稱：「自己講錯野（嘢）仲要由對方安慰返轉頭，實在慚愧。」（Ig@hinscheung）

此外，他又澄清兩件事，由於之前有網民及傳媒稱他為C AllStar前老闆，他則否認，並解釋自己已移民外地，並無任何崗位，呼籲大家要鬧就鬧他，不要鬧不關事的C AllStar。此外，2021年C AllStar前老闆兼經理人阿拔曾發文轟姜濤廣告擾民，狠批：「而家每次開PayMe都見到姜生，實屬覺得討厭到一個點。」今次阿簡的言論亦令很多人撈亂他跟阿拔，原來包括張敬軒，阿簡就說：「佢同我講返之前嗰單鏡的宣言，我話唔係我嚟。」

阿簡（中）又澄清，自己非C AllStar前老闆，只是前經理人，呼籲各位要鬧就鬧他一個，不要鬧C AllStar。他又說自己已移民，現時沒有任何崗位。（IG@on_callstar）

有網民認為阿簡的行為是「笠水」，又指他是大贏家，可以獲得與張敬軒傾電話的機會，他就回覆：「有咩話贏唔贏家 不過自己最大嘅得着，就係佢幫我抽出咗自己心裏面嘅魔鬼，呢樣真係無價。真係好多謝 @hinscheung」。另外有人指出，他作為藝人背後相關人士，留言前卻不想清楚後果，有機會拖累C AllStar，阿簡亦虛心回應批評說：「講得啱」。