羅淑佩缺席陳卓賢倫敦巡唱原因曝光　出錢出力轉捧另一TVB偶像？

Ian陳卓賢世界巡唱《IAN CHAN ’TEARS‘ IN MY SIGHT SOLO CONCERT》正式展開，首站倫敦於昨晚（12日）在倫敦OVO Arena Wembley舉行。身為「首席Hellosss」的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，去年都有去睇他的香港站演唱會，更為對方送花，羅局長睇騷後在facebook發文大讚：「真心好聽，真心好睇，真心喜歡！作為粉絲真心滿足的一個音樂盛會！感謝唱作歌手，在台上閃閃發光的Ian Chan!餘下六埸繼續加油，精益求精！祝一切順利、成功！」

Ian陳卓賢去年首度開個人演唱會，羅淑佩當然有支持！（資料圖片）

「首席Hellosss」羅淑佩（左一）頭場就有去睇Ian首個演唱會！（fb圖片）

羅署長又送上花籃，並大讚：「真心好聽，真心好睇，真心喜歡！」（fb圖片）

不過今次倫敦站演唱會，羅淑佩竟未有捧場，令人非常意外！而箇中原因更竟與另一藝人——聲夢小花姚焯菲（Chantel）有關！今日（13日）有銀行於中環舉行活動，邀請姚焯菲擔任品牌大使，於市集售賣自家品牌C²商品，而羅淑佩局長都有現身，並即場自掏腰包，畀錢支持姚焯菲的產品，難道她已經悄悄變心，從Hellosss變成「小菲象」？不過相信今次的銀行活動，羅淑佩是以文體局局長身份落場支持年輕人創業，證明她在工作與追星之間，還是以工作行先！

陳卓賢的世界巡迴演唱會《IAN CHAN ’TEARS‘ IN MY SIGHT SOLO CONCERT》，首站倫敦於3月12日在倫敦OVO Arena Wembley舉行，但首席Hellosss羅淑佩局長未有現身。

姚焯菲應邀出席銀行活動，擔任品牌大使，於市集售賣自家品牌C²商品。

羅淑佩局長即場拿起一對耳環，拼在耳邊。

羅淑佩局長自掏腰包撐姚焯菲的攤位，她更攬住一隻姚焯菲後援會的「小菲象」公仔Tellyphant。