前《3日2夜》女神蝦碌誕B母女平安　以為自己腸胃炎其實係作動

現年32歲的前TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）因《3日2夜》及《姊妹淘》的節目而為人認知，吳紫韻於去年10月秘嫁圈外富二代，及後宣布懷孕的消息，除此之外她更宣布離巢消息。

吳紫韻10月9日正式做人妻。（IG：@ngpurple）

吳紫韻一直未公開老公外貌。（IG：@ngpurple）

吳紫韻成為少奶奶後早前分享過大肚孕照的花絮，當時她的肚子已經相當明顯，但手腳依然纖瘦。今日（13日）吳紫韻在社交平台宣布bb女已經出世：「回家一個多星期了，提早了看見Etta，那天完全在沒有心理準備之下入醫院。」她更分享了當日的「蝦碌」情況，她以為自己是腸胃炎，但其實是作動。

吳紫韻分享唯美孕照。（IG@ngpurple）

吳紫韻在社交平台宣布bb女已經出世。（IG@ngpurple）

吳紫韻以為自己生產當日是胃痛，反而老公覺得這個情況不是腸胃炎，於是立即送她到醫院：「我還去了門診跟姑娘說我腸胃炎不舒服，但當姑娘問我第幾週的時候就說：『你是不是分不清楚什麼是鎮（陣）痛呢？』真係笑了，然後便直接推我入房，用機器檢查是否作動，到了醫院不到15分鐘便確認我是作動了，然後打給主診醫生。」

吳紫韻以為自己生產當日是胃痛，反而老公覺得這個情況不是腸胃炎，於是立即送她到醫院。（IG@ngpurple）

吳紫韻仲畀姑娘話分唔到陣痛。（IG@ngpurple）

最後吳紫韻便開刀做手術了，因為原本是約了幾天後才開刀，所以當刻她反應不過來：「感恩過程很順利1小時內便完成了整個手術過程，Etta也很肥肥白白，7.23磅的中size B，第二天還很精神 （圖4） 開始下床走動了。謝謝我的神隊友，一直陪伴在側和照顧好Etta，現在開始我的坐月生活，你們都是怎麼過的呢？」吳紫韻最後當然不忘多謝老公。

最後吳紫韻便開刀做手術了，因為原本是約了幾天後才開刀，所以當刻她反應不過來。（IG@ngpurple）