「最強小三」五索生蛇現後遺症　痛哭自揭鬼剃頭傷口：啲頭髮冇晒

34歲的「最強小三」鍾睿心（五索），早前傳出與66歲大生銀行主席兼大生地產副主席馬清鏗的婚外情而為人認知，她更指馬清鏗不滿她太過招搖而要「關水喉」。日前五索於社交平台透露自己生蛇：「生蛇已經第四日，繼續都係咁痛，完全冇好過。」

「五索」鍾睿心（Rachel）自從被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

兩人拍拖九年，五索5年生了4個小朋友。（IG@5kidsokma）

五索今日再更新生蛇的情況，片中她淚流滿面，打開頭髮就見到禿了一片，更寫下：「每日都係甩頭髮中……生蛇後遺症。」五索哭著問「我點樣出街啊？」

五索今日再更新生蛇的情況。（IG@5kidsokma）

五索打開頭髮就見到禿了一片。（IG@5kidsokma）

五索指自己於7天前生蛇，開初兩天只像普通頭痛，但之後就開始痛心疾首：「我開始抖唔到氣，半夜完全抖唔到氣，全身都好痛！」然後她就去了醫院，經醫生檢查後，指她應該是生蛇，但因為水泡未現形，所以不能確定。五索表示吃了藥都只可以止到七成的痛楚：「嗰種痛係好似生仔嘅痛一樣，咁生仔你都係生十幾個鐘，但係我係痛咗六七日。」

五索指自己於7天前生蛇，開初兩天只像普通頭痛，但之後就開始痛心疾首。（IG@5kidsokma）

經醫生檢查後，指五索應該是生蛇，但因為水泡未現形，所以不能確定。（IG@5kidsokma）

五索表示自己能忍痛，但最傷心的是後遺症：「我依家喊唔係因為個病令到我喊，而係我啲頭髮冇晒！」之後她就揭起頭髮，見到她有一處已經沒有了頭髮及組腫了一片。五索哭著說：「我估佢未甩晒，佢愈甩愈多。」然後就分享了一大片頭髮掉下的照片，接著她說自己很傷心，沒想過自己會這麼年輕就生蛇。

五索表示自己能忍痛，但最傷心的是後遺症。（IG@5kidsokma）