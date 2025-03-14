江欣燕大爆丁子朗係富二代仲有好多女朋友：成日勾咗啲女鐘意佢

TVB新劇《俠醫》由陳豪、張曦雯、鄭子誠、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥等人主演，昨日（13日）舉行造型記者會。丁子朗、江欣燕與鄭子誠於劇中飾演一家人，亦是劇中的反派，丁子朗更表示自己是第一次飾演反派，到底他會有多奸，就真的要等劇集播出就知道。

昨日TVB新劇《俠醫》舉行造型記者會。(胡凱欣 攝)

丁子朗、江欣燕與鄭子誠於劇中飾演一家人。(胡凱欣 攝)

丁子朗與江欣燕接受《香港01》訪問時兩位透露今次是第二次飾演母子，丁子朗即表示很喜歡江欣燕：「其實一直都好鐘意欣欣嘅，因為佢係一個好畀後輩信心嘅前輩嚟，有陣時我哋都會『死啦，對住前輩做戲，有啲驚！』但佢完全冇。」江欣燕就感到很親切：「咁我就覺得應該我哋會有個默契，我知道佢好勤力嘅，咁就睇下你今次點做。」

丁子朗與江欣燕接受《香港01》訪問時兩位透露今次是第二次飾演母子。(胡凱欣 攝)

丁子朗即表示很喜歡江欣燕。(胡凱欣 攝)

江欣燕透露劇中角色對丁子朗是一個挑戰來，因為今次他是「壞蛋嚟」，更指他「好壞㗎」！至於怎樣壞法時，江欣燕就指他的壞是：「即係challenge佢哋嗰邊（陳豪家），睇下點樣可以幫我哋嗰邊。」亦大讚劇中的丁子朗是醒目仔：「即係佢睇到佢爸爸滾，咁佢呢就唔會話畀我聽，佢幫佢爸爸keep secret，我覺得好高囉。跟住就去望住爸爸，即係你有痛腳係我手。」

江欣燕透露劇中角色對丁子朗是一個挑戰來，因為今次他是「壞蛋嚟」。(胡凱欣 攝)

丁子朗到底壞成點。(胡凱欣 攝)

而劇中的爸爸鄭子誠才是最壞的人，更笑指他是「奸角嘅代表」。江欣燕說鄭子誠看完劇本後看不到自己的角色有任何一點好，丁子朗被問到有否向奸角代表偷師時，他表示有他在就很放心：「因為有佢喺度做嘅時候，我哋都真係知道乜嘢係啱嘅方向，同埋其實監製佢之前畀咗幾個角色嘅reference我，叫我去跟叫我去睇佢哋，睇下觀摩下一個經典嘅TVB嘅壞人角色應該係點做。」

劇中的爸爸鄭子誠才是最壞的人，更笑指他是「奸角嘅代表」。(胡凱欣 攝)

江欣燕說鄭子誠看完劇本後看不到自己的角色有任何一點好。(胡凱欣 攝)

丁子朗被問到於劇中飾演什麼角色，他表示於劇中飾演陳豪的表弟，亦是一位富二代，江欣燕即大爆他劇中擁有很多女朋友：「我睇啲劇本呢，即係成日勾咗啲女鐘意佢，追住佢啊，咁但係佢就會利用啲女仔去做佢啲棋子咁。」

丁子朗於劇中飾演陳豪的表弟，亦是一位富二代。(胡凱欣 攝)

江欣燕即大爆丁子朗劇中擁有很多女朋友。(胡凱欣 攝)

江欣燕早前表示自己患了甲狀腺亢奮，被問到會否影響拍劇時，她坦言不是太嚴重：「即係嗰啲陰啲陰啲搞下你啊，有時眨下眼啊，側下頸啊嗰啲。佢係因為呢度塞咗，就影響啲內分泌。唔會攞我命嘅！」作為乖仔的丁子朗聽到江欣燕說自己的病情時，都不禁輕抱了她一下說：「啊媽要長命百歲啊！」

江欣燕早前表示自己患了甲狀腺亢奮，被問到會否影響拍劇時，她坦言不是太嚴重。(胡凱欣 攝)