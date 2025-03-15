Rose Ma馬俊怡唔見幾年「變靚咗」？　鼻樑變高蘋果肌勁明顯

Rose Ma（馬俊怡）因早年擔任女子電競隊成員而有名，後來成為多次動漫Game Girl後愈來愈有知名度，更被封「宅男女神」。近年Rose Ma開始轉型參與幕前演出，早年參與《晚吹—KO KOL》、《七救星》、《IT狗》、《和解在後》、《＃PTGF出租女友》等劇集、節目演出，而近期亦有ViuTV的《足球女將》。

Rose Ma（馬俊怡）因早年擔任女子電競隊成員而有名，後來成為多次動漫Game Girl後愈來愈有知名度，更被封「宅男女神」。2017年Rose Ma（馬俊怡）在動漫節鬧出風波。（IG圖片）

2020年的Rose Ma。（IG圖片）

2025年的Rose Ma。（資料圖片）

近日討論區有網民討開post討論Rose Ma的去向。她接受《香港01》訪問時，坦言忙於《足球女將》節目，日練夜練足球。她笑言：「依個節目佔據咗我生活。」

從記者會當日的照片看來，Rose Ma與昔日的她相差頗大，除了髮型上的不同，蘋果肌更為明顯而鼻樑也十分筆直。問到她是否整容「變靚咗」，她就激動澄清：「冇搞過呀。真係有好唔同咩？我嗰日好腫喎！仲有我係瘦咗呀，都係化妝師化出嚟。」

Rose Ma（馬俊怡）個蘋果肌好明顯。（資料圖片）

被追問有否整容時，她又笑言：「我連黑眼圈針都好耐冇打，以前淚溝好勁呀嘛。踢波踢到5個月做得2次facial，塊臉污糟到死。」問到如果有網民指她整容，會否生氣時，她就十分豁達，續說：「咁唔係可以點，佢哋話係就係啦。」

Rose Ma表示平時有黑眼圈。

Rose Ma又展示數張自拍照，說：「你睇呢張素顏，我做完facial都有黑眼圈，虎紋乜都有，所以話係嗰個化妝師手勢好。我自己化妝就係咁，呢排成日練波，曬到有雀斑。本身無㗎sad，而家就黑咗兩度。」

Rose Ma大方展示平時自己化妝後的自拍片。

Rose Ma大方展示平時自己化妝後的自拍片。

記者表示覺得她的蘋果肌相當明顯，疑似打針。她就回應：「Cry！！！明明我不嬲都有，定係以前係啲肉包住咗，大家先唔覺得我有，但我都真係瘦咗！」

Rose Ma大方展示平時自己化妝後的自拍片。

所以話化妝師真係好識化妝。（資料圖片）

遠睇，Rose Ma又唔似整咗容。（資料圖片）

遠睇，Rose Ma又唔似整咗容。（資料圖片）

蘇皓兒、Rose Ma及Kathy仔。（資料圖片）

蘇皓兒、Rose Ma及Kathy仔。（資料圖片）

蘇皓兒、Rose Ma及Kathy仔。（資料圖片）

Rose Ma（馬俊怡）參加《足球女將》。（資料圖片）