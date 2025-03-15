我的差評女友劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《我的差評女友》陸劇有韓沛均作為編劇，江林峰、子竹為執導，由邢昭林、盧洋洋、董又霖、黃曉婉領銜主演的一套以現代愛情為題材的電視劇。男女主角的人設個性完全相反，很期待劇情發展！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

《我的差評女友》電視劇情大綱

平凡女孩易然（盧洋洋 飾）生活於社會底層，依賴幾份兼職來維持生計，生活的壓力使她習慣用差評抱怨來宣洩情緒，維護自身權益，造就了她堅韌的個性。一次偶然，她獲得了五星級酒店的體驗機會，想不到這是她人生的轉折點，在纓縵酒店，她遇到了英俊的酒店經理肖穆丞（邢昭林 飾），他追求完美、對事物十分嚴格、眼中容不下「差評」，同時是纓縵集團的准繼承人。

二人主張用自己的方法處事，初次相遇就火花四濺，在朝夕相處中矛盾重重，成為了歡喜冤家。在後續的相處中，他們漸漸發現對方的優點，開始共同面對酒店工作的難題，易然和肖穆丞百折不撓，熱情滿滿，憑藉智慧和勇氣來解決問題。易然的直率與堅韌，使肖穆丞看清楚生活真實的一面，從而放下了對完美的追求，更加珍惜身邊的人和事；而肖穆丞的嚴謹與執著也深深影響了易然，讓她學會以積極的態度生活。最終，兩人互相陪伴彼此成長、改變，在事業上取得了成功，並在親情、愛情和友情中收穫到幸福。

《我的差評女友》播出時間｜最新追劇日曆

《我的差評女友》電視劇幾時播?《我的差評女友》一共有20集，由騰訊視頻播放，3月15日開始，會員首更4集，之後每日更新一集。3月22日開始，非會員每日更新一集，首更2集。

我的差评女友@Weibo

《我的差評女友》演員

邢昭林 飾 肖穆丞

五星級酒店經理，准繼承人，完美主義者

我的差评女友@Weibo

盧洋洋 飾 易然

平凡女孩，努力打工生活，以差評作為宣洩的方式，與肖穆丞從歡喜冤家到相愛

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董又霖 飾 林佑嘉

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黃曉婉 飾 另亦姝

個性獨立，氣質出眾