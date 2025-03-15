「唱跳小花」踏入三字頭搵男人結婚　受情傷忍出軌男年半先講分手

《女神配對計劃》即將開始，並進行招募男士參加，《女神配對計劃》一共有李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、關嘉敏和羅毓儀5位藝人參加。美其名配對，實際為「dry爆」的她們搵另一半更為貼切。關嘉敏接受《香港01》訪問，坦言今次參加節目可以「寓工作於戀愛」，是一舉多得，另談及對另一半要求時，竟分享了她的一個心理陰影。



無綫真人騷《女神配對計劃》記者會。（葉志明攝）

自言「好kam」

關嘉敏坦言自己經常忙於工作，所以未必有時間拍拖。她表示，參加節目可以結識異性之餘，更可以尋回戀愛的感覺。「我太耐冇拍拖，開始唔係好知道戀愛嘅感覺係乜嘢，同埋我都好kam，好多嘢都慣咗自己嚟，成個男人咁，所以可能好多人都覺得關嘉敏太硬淨，唔會需要我。」

關嘉敏《全民造星III》跳唱《舞孃》令人印象深刻，不少網民都為其未能入10強而感不值。（節目截圖）

關嘉敏扮演《中年好聲音2》亞軍譚輝智唱《屈到病》勁神似，更一度登上熱搜，除了不少觀眾覺得她扮得似外，連譚輝智本人都「DM」關嘉敏表示勁似。（節目截圖）

攞正牌拍拖

她表示，選到合適的男性一定會認真發展，更直言：「呢行成日都話唔好拍拖，而家做嘢之餘仲可以拍埋拖，仲要公開，大家睇埋你嘅愛情萌生。幾好呀，呢個係一個攞正牌拍拖嘅機會。」

關嘉敏29歲生日大派泳裝福利。（IG@carcar.carman）

對另一半的最低要求：千祈唔好有臭狐！

對於另一半的要求，關嘉敏明言自己「冇要求」，都是專一、孝順、有愛心這些普通的要求。「其他都係感覺，溝通到。我唔係好在意外表，反而係內在，一齊嘅時候舒唔舒服咁。」有什麼是一定不可以有？她回答：「千祈唔好有臭狐！同埋儀容整潔，唔係不修邊幅就好夠。」她坦言，在讀書時期拍拖就曾有一任男朋友有臭狐。「我以為自己頂得順，但原來真係頂唔住，嗰次之後就有個陰影。」

關嘉敏跳舞出身，身形相當靚。（IG@carcar.carman）

忍出軌男年半先講分手

關嘉敏透露自己有5次拍拖經驗，但5次都是由她主動提出分手。「好多都係一係冇溝通，一係有第三者，一係我覺得佢管得我太勁。因為我係嗰啲愈管我，我跑得愈快嘅人。最傷心一定係初戀，因為一開始乜都唔識，然後個男仔仲同佢個ex一齊。我同佢一齊兩年，有年半都係關佢個ex事。最後分手就係我講，但係已經唔關第三者事，而係佢講粗口，哈哈哈。」她表示，當時經歷十分糟糕，會被男朋友的前度騷擾攻擊，還曾試過與她在街上吵鬧。在旁人眼中，這段經歷真是十分之青春。

而且身材Fit爆！（IG@carcar.carman）

爸媽擔心嫁唔出

Dry足三年的她，直言踏入三字頭後想拍拖，而且想尋求穩定關係。「去到三字頭開始發覺，係唔想諗呢樣嘢（呢個唔啱就搵下一個），而係想搵結婚對象，呢個位就要好小心。同埋我爸阿媽都成日問我幾時有男朋友，細細個唔畀我拍拖，哈哈，大個就開始驚。冇乜人知我內在性格係點，所以我都想俾個男仔保護吓。」