胡杏兒巧手為細仔親製精美螳螂衫︰又係時候考驗阿媽

近年北上發展得相當順利的胡杏兒，與圈外老公李乘德（Philip）於2015年結婚，婚後先後誕下三名兒子。雖然工作忙碌，但只要在港杏兒都抽空送囝囝上學，學校功課亦親手製作絕不假手於人。



45歲胡杏兒北上發展順遂背後 自爆︰沒有女一演了！

胡杏兒婚後誕下三名兒子。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒婚後誕下三名兒子。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒婚後誕下三名兒子。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒與李乘德婚後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。婚後多年佢盡量家庭事業兩兼顧，她在社交網分享細仔Liam可愛照片，穿上綠色螳螂服裝，不停轉換姿勢拍照，看似相當滿意，原來服裝更是出自媽媽手筆。

胡杏兒三名兒子相當精靈可愛。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒細仔Liam穿上綠色螳螂服裝，不停轉換姿勢拍照。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒細仔Liam穿上綠色螳螂服裝，不停轉換姿勢拍照。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒細仔Liam穿上綠色螳螂服裝，不停轉換姿勢拍照。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒細仔Liam穿上綠色螳螂服裝，不停轉換姿勢拍照。（IG：@myoliemyolie）

杏兒留言：「春天又到了，又係時候考驗阿媽，今年三少爺要做螳螂，阿媽整完，三少爺表示好滿意，玩咗好多日，大家仲記唔記得二少同大少之前扮咩？😁」其實三名兒子先後在同一所名牌幼稚園就讀，每到春天都要製作昆蟲服，二仔Ryan曾變身做蚯蚓，萬聖節時三名兒子分別扮曱甴、螳螂同海龜，相當可愛。

胡杏兒三名兒子都扮過昆蟲。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒三名兒子都扮過昆蟲。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒三名兒子都扮過昆蟲。（IG：@myoliemyolie）