「翻版鍾麗淇」孖仙氣家姐打Golf 顏值極高讀港大MBA獲獎學金
撰文：董欣琪
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應屆港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily）除了擁有一身古銅色肌膚之外，更被封為「翻版鍾麗淇」，決賽當晚梁嘉莹家姐梁嘉慧（Joanna）亦有到場支持，更因高顏值而備受網民關注。日前梁嘉瑩與家姐梁嘉慧相約打Golf，梁嘉莹在IG曬出多張合照，兩姊妹分別以卡其色及粉紅色高球裝上陣，齊齊擺Pose影相，更大騷長腿！
自小在加拿大溫哥華長大的梁嘉莹，畢業於美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），現時在香港大學修讀市場學碩士課程。而梁嘉莹家姐梁嘉慧同樣是高學歷美女，畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia，簡稱UBC）尚德商學院，曾到北京清華大學做交換生，現時在香港大學修讀MBA課程，並獲得10萬元獎學金，相當叻女！
梁嘉莹一向與家姐感情深厚，梁嘉莹擁有一身健康的古銅色肌膚，私下打扮性感火辣，但梁嘉慧與細妹外貌膚色及風格都截然不同，梁嘉慧皮膚白滑，甜美斯文，仙氣滿瀉，不少網民都大讚她比細妹更靚女，更指她與吳千語撞樣，力推她參選港姐，不過梁嘉莹曾回覆網民指家姐想專注事業，所以拒絕參選。