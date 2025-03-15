前「日本動作女星」着到咁樣玩雪　轉型唔拍戲反而更受歡迎？

前日本AV女優浜崎真緒（DJ MAO）近年轉型成為DJ，經過數年的學習與磨練，已在DJ界闖出一片天，不時受邀於日本國內外演出。

小宵虎南 (IG@konankoyoiiii)

小宵虎南行超級市場。 (IG@konankoyoiiii)

25歲「動作女星」只着內衣行超市咁大膽 網民睇到嘩然：大丈夫？

早前，小宵虎南在夏威夷度假時，曾在超市脫下上衣拍攝打卡照，這張「福利照」隨即在網路上瘋傳，引發熱烈討論。而浜崎真緒毫不遜色，近日她在Instagram上分享了幾張「福利圖」，照片中的她在雪地中脫下外套，露出內裡面比基尼上衣大騷火辣身材，在帖文寫下：「冬天有你就不會凍了啦」性感程度不輸小宵虎南。

前日本AV女優浜崎真緒（DJ MAO）。（IG@maohamasaki_official）

前日本AV女優浜崎真緒（DJ MAO）。（IG@maohamasaki_official）

咁樣唔凍咩？（IG@maohamasaki_official）

浜崎真緒（DJ MAO）成功轉型。（IG@maohamasaki_official）

浜崎真緒（DJ MAO）成功轉型。（IG@maohamasaki_official）

浜崎真緒（DJ MAO）成功轉型。（IG@maohamasaki_official）

浜崎真緒（DJ MAO）。（IG@maohamasaki_official）

浜崎真緒（DJ MAO）。（IG@maohamasaki_official）