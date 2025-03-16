鬼故｜下降頭真係有用？　日本曾出現咒殺祈禱僧團「殺人」

「馬清鏗小三」五索鍾睿心生蛇引致「鬼剃頭」甩頭髮近日掀起討論，有網民分析指她小時候曾生水痘，有可能復發引致帶狀疱疹，即俗稱「生蛇」的問題，也有人表示自爆出她做馬清鏗情婦後壓力過大，所以令身體機能失衡也不足為奇。不過，近日網上就有人討論，指懷疑她被「落降頭」或「俾鬼搞」，眾說紛紜有人請得道高人施法落咒，令五索鍾睿心「鬼剃頭」。

五索指自己生蛇，開初兩天只像普通頭痛，但之後就開始痛心疾首。（IG@5kidsokma）

平心而論，下咒一事實在是無從證實，但就算在萬分之一的可能性下，證實到的確有人落咒五索鍾睿心，似乎在法律也無從入手。有關於落咒、詛咒、打小人、降頭等東南亞咒法，其實在鄰近的日本亦曾發生過一宗「公害企業咒殺祈禱僧團」事件。

日本曾出現過一個「公害企業主咒殺祈禱僧團」團體。（X 圖片）

在1960年代，因為日本工業飛速發展，在那個不注重環保的年代，因工業出現而影響到不少人民的生活質素，特別是空氣污染的三重縣北部的四日市，更令人咳嗽、皮膚過敏、鼻炎等症狀，更曾有因哮喘病去世而告上法庭，而大財團卻對居民健康視若無睹。

「公害企業主咒殺祈禱僧團」疑似令日本企業17位受到咒殺。（X 圖片）

在1970年，出現了一個由松下隆洪（真言宗）、丸山照雄（日蓮宗）等僧人組成的8人團體。這個由僧人及在家者（在家僧伽）組成的團體更直接取名「公害企業主咒殺祈禱僧團」。每日前往造成環境破壞的企業大樓門口，設立一個祭壇，豎立一面黑底白字「呪殺」（咒殺）的旗幟，然後念誦經文。有網民翻譯成中文後，大概意思是：「今日在此築壇結界，勸請大聖不動明王降臨，對全國公害企業主給予鐵鎚的制裁，讓他們永墮地獄冥府。」

真係好大威力！（X 圖片）

僧人們每天無間斷地在4小時內不斷念頌讀經文，「修行」足足花了三個月時間。正當大家及民眾都不以為然的時候，「成效」開始顯現了。企業的負責人開始染病，還有人跳樓自殺。最終有17名企業高層死亡，大多是突然發生的重症、暴斃、精神異常等等。

發生高層大規模死亡後，企業更向這個「公害企業咒殺祈禱僧團」發起訴訟控訴殺人，但當然，法庭以無科學根據為由而沒有對僧人定罪。因為這一次事件，日本各企業開始正視環境公害等問題。「公害企業咒殺祈禱僧團」的僧人才解散回各自寺院，事件才告一段落。