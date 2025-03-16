專訪｜韋家雄初入行經常被導演無故地鬧：當住百幾人面前鬧

韋家雄因為《真情》大力一角深入民心，加上經常演忠厚角色，給人感覺善良，但有時演戲會思思縮縮，連黃秋生與他拍《梟雄》時也發現，著他演戲要放膽一點，韋家雄解釋全因為以前經歷太多恐怖導演。

韋家雄表示初入行，真的被很多導演嚇親。

韋家雄入TVB前，經亞視訓練班入行，之後在亞視拍劇，那個年代電視台導演地位崇高，對演員可以呼呼喝喝，他說：「你冇返咁上下（地位）唔好問問題，『叫你演就演啦，問咩啫？』試有個導演問我，你又呢到行去嗰到係咩心態？我心諗自己一個小小書僮攞本書過去有咩心態呢，跟住個導演話『放飯，你諗唔到就唔拍』，導演咁鬧你，你就會好驚，你所有答案都唔係答案嚟，但『放飯』返嚟之後，佢又無問我喎，哈哈。」

韋家雄在《真情》飾演大力，角色深入民心

當年在亞視拍《仙鶴神針》亦試過被導演在控制度按廣播咪責罵，他說：「拍《仙鶴神針》，做一個弟子，嗰句好簡單『師傅唔好咁啦』，因為師傅要逐馬君武出師門，我就唔知做乜係度『撚戲』，攪好耐都唔講嗰句對白，結果導演㩒咪落嚟鬧『你講未呀』我知自己衰咗，到我想講嗰陣，『唉，你唔好講喇，俾你後面嗰個講啦』，當住百幾人面前畀人鬧呀，跟住食飯又係呢班人，嗰陣真係想揾個窿埋咗自己入去。」