薛凱琪演唱會泣不成聲悲慟失魂登熱搜　網民心痛思念方大同極憔悴

音樂才子方大同於今年2月21日病逝，終年41歲。他離世的消息公布至今，不少粉絲都久久未能釋懷，依然沉陷於失去方大同的難過之中，他圈中的一班好友亦十分之不捨。方大同生前唯一緋聞女友薛凱琪（Fiona）本月8日在微博首度發聲，發長文抒發痛失摯友的感受。連日來，粉絲與網民都非常擔心薛凱琪的狀態，希望她一切安好。外界一直視薜凱琪與方大同為「友達以上，戀人未滿」，薛凱琪亦曾稱方大同將最好的歌都給了她。

薛凱琪與方大同感情極好。(微博圖片)

薛凱琪與方大同感情極好。(微博圖片)

昨晚薛凱琪在廣西南寧舉行演唱會，她在台上唱歌期間突然悲慟痛哭，泣不成聲，甚至一度中斷演唱。薛凱琪當時傷心落淚，要拿出紙巾來抹眼淚，並叫停了音樂問到：「可以再來一次嗎？」，待自己稍為平伏了些才繼續獻唱。有不止一位網民把片段分享到社交網，即惹來網民熱議，「#薛凱琪演唱會泣不成聲#」更登上了微博熱搜。

「#薛凱琪演唱會泣不成聲#」登上微博熱搜。(微博截圖)

片中可見薛凱琪的狀態確實不太好，網民都認為薛凱琪一定是很想念方大同：「感覺她沒魂了」、「真的有氣無力的 肯定都沒好好吃飯」、「就是那種傷心到失魂，雙眼一點神都沒有」、「而且感覺她根本站不住，身體非常虛弱，要捂著腹部，還頻繁要扶著點什麽做支撐。唉，太難了。」、「從來沒見過這麽憔悴的她，和上月在海口的她已經判若兩人」，對於她這個狀態仍要出來營業大感心痛。

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)

薛凱琪在廣西演唱會上泣不成聲。(小紅書)