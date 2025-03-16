TVB金牌綠葉王自嘲事業心重但不成功　曾紅到去日本擁當地影迷會

現年68歲的張國強，在娛樂圈打滾近半世紀，除了是無綫兒童節目《430穿梭機》元祖級主持外，亦出演過多部膾炙人口的劇集，塑造了不少經典角色，而其所演繹的角色宜古宜今、亦忠亦奸，演技備受認同。其中，最為人津津樂道的莫過於97版《天龍八部》中的「慕容復」，不但成為一代人心目中的經典，至今在內地仍有着極高知名度和人氣，近年積極進軍內地市場的張國強，亦因此非常吃香，拍戲、商演、帶貨、做直播「密密賺」。此外張國強更緊跟潮流，先後開設抖音和小紅書賬號，與粉絲分享生活點滴和工作動態，而且Keep住更新，一點都不Hea。

當年《430穿梭機》的主持有張國強、譚玉瑛、龍炳基、黎芷珊，還有周星馳。（網上圖片）

張國強在1997年版《天龍八部》中飾演的「慕容復」一角，至今在內地仍有着極高知名度和人氣。（劇集截圖）

張國強近年北上發展。（IG@kkcheungkwokkeung）

雖然多年來大多以配角身分出現，但張國強憑精湛演技征服觀眾，除了奸到出汁的「慕容復」外，「謝楓」、「柯萬長」、「彭堅」及「歐建德」等角色也深入民心，有「金牌綠葉王」稱號。而對於未能成為爆紅主角，張國強也表現得十分闊達，並有獨特一番見解。近日他在社交平台分享了一段新片，並以「說說我與慕容復的相似之處」為題。

張國強近年積極發展社交平台，繼開設抖音帳號後，早前他又進駐小紅書，而且非常受網民歡迎。（小紅書截圖）

張國強早前搞搞新意思，拍片教吟詩。（小紅書截圖）

張國強keep住出片更新社交平台，一點都不hea。（小紅書截圖）

片中，工作人員向張國強說，大家好像都愛直接叫他「慕容復」？張國強笑笑口說：「沒問題，我跟慕容復也有相似的地方，我們都是事業心很重，可是不成功！」工作人員直言和他同期或後期入行的都比他成功？張國強一臉從容地說：「很多啊，同期的有陳百祥、任達華，後期的就更多了，劉德華、梁朝偉、周星馳等等，他們本身都很優秀。（老張你實力不行嗎？）我會繼續努力，做我喜歡的工作多開心！」

張國強自覺與「慕容復」有相似地方。（小紅書截圖）

張國強指兩者都是事業心很重，可是不成功。非常謙虛。（小紅書截圖）

張國強讚劉德華、梁朝偉、周星馳等等都很優秀。（小紅書截圖）

張國強謙虛的態度獲得網民稱讚，直言能有一個讓人一直記得的經典角色就相當不錯了，「如果大家都知道叫你慕容復，你已經很成功了，成功不是用來互相比較的，你非常棒的，南慕容絕非浪得虛名」、「他能把金庸筆下的慕容復演繹到這種程度已經相當成功了」、、「你也好優秀，一直都好優秀」、「比慕容復更具智慧」。

張國強覺得可以繼續做自己喜歡的工作已經很開心。（小紅書截圖）

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除了拍劇外，張國強早年也有拍攝電影，足球員出身的他，曾拍攝一套關於運動的電影《波牛》，張國強曾在訪問中表示當年該片在日本很受歡迎，將他和另一主角元彪帶到去當地，更成立了日本影迷會，張國強當時也有學過日文，想到當地發展，可是因為他不是簽嘉禾電影，宣傳重點放了在元彪身上，際遇問題讓他錯失了進軍日本的大好機會。不過張國強至今仍有與日本影迷保持聯絡，他到日本又會探望影迷，大家成了朋友一樣。

張國強年輕時是一名職業足球員，他曾曬出當年做職業球員時的舊照，可見他眉清目秀，猶如混血兒一樣。（IG@kkcheungkwokkeung）

張國強仍活躍於幕前！（微博圖片）