林嘉華專訪丨《上海灘》丁力第一人選　敦促後輩鑽研角色當場訓示

林嘉華，八十年代爆紅，是第一代《少年警訊》及《體育世界》主持，集體回憶肯定有他。當年無綫挖角，林嘉華被麗的封殺「永不錄用」，他接受《香港01》專訪，爆出當年因為合約問題，令他錯失一部經典劇集的演出機會。入行50年，林嘉華對演戲仍然有團火，曾出言忠告懶懶閒演員：「再係咁你將會成為特約演員，再者就會成為冇對白嘅群眾演員」。



林嘉華入行半世紀。（葉志明 攝）

「永不錄用」卻獲派心丸

林嘉華15歲半加入警察少年訓練學校，集訓兩年，之後獲監製麥當雄賞識把他由警界挖角到演藝界，參演《鱷魚淚》、《新變色龍》等多部麗的經典劇集。有演技、形象又健康，在麗的未夠2年，無綫已開出豐厚條件利誘加盟，怎料卻走漏風聲遭麗的發「永不錄用」通牒，令林嘉華演藝事業一度膠著。「人應該要飲水思源，但當年（兩者）條件實在差一大截.....我覺得啱㗎，首先講『永不錄用』唔好蝕章嘛」。他看得通透，表示在娛樂圈「娛娛樂樂又一圈」，之後跟提攜他的恩師麥當雄仍有聯絡，這件事在他演藝路上不是「污點」，而是「記憶點」。

林嘉華是第一代《少年警訊》主持。（電視截圖）

林嘉華口才了解，亦是第一代《體育世界》主持。（無綫電視截圖）

錯失演《上海灘》丁力

當年無綫和麗的搶人才，林嘉華仍未約滿麗的已入TVB秘密試造型，但沒料到因為半個月的「時差」令他錯失演出一部經典劇集的演出機會，他笑笑口說：「講樣嘢冇乜人知，其實我當年入TVB第一部劇應該唔係《發現灣》，而係《上海灘》，如我冇記錯日子，我係4月中入TVB，但套劇4月頭開拍，監製招振強當時問『個演員（林嘉華）得未』，但佢哋知我如果拍就一定會俾人告，最後等唔切搵咗第二個」，林嘉華用手指對着空氣畫出兩個字，「好簡單，兩劃，哈哈哈」，「丁力」名字呼之欲出，結果由呂良偉頂上至今仍為人津津樂道。

林嘉華自爆因為合約問題，令佢錯失一部拍經典劇嘅機會。（葉志明 攝）

《上海灘》丁力一角原屬意林嘉華，後由呂良偉頂上成為經典。（無綫電視截圖）

親解演郭靖之謎

正式加入TVB後，林嘉華除了是第一代《體育世界》主持人，亦是戲劇組的「搶手貨」。年前TVB劇《青春不要臉》一場戲中戲，電視上突然閃現翁美玲飾演的「黃蓉」，但身邊「郭靖」竟然不是黃日華而是林嘉華，嘉華娓娓道來源由：「唔係，冇咁嘅事，不過我係做郭靖試黃蓉。當日杜琪峯問我得唔得閒，得閒就去戴頭套扮郭靖，記得呢個係我一個頭套，仲戴到歪晒。」

當年林嘉華一臉稚氣。（無綫電視截圖）

林嘉華演郭靖幫黃蓉試戲。（無綫電視截圖）

最後由黃日華演郭靖。（無綫電視截圖）

初演反派有極大迴響

做事永無托手踭，角色無論忠或奸、戲份輕或重，做好演員本份就是林嘉華的處事方針。有指《新紮師兄》中劉青雲的「Fit佬」是以林嘉華在學堂的生活作為藍本，雖然他沒有份演，但亦有為劇集提供實用性資料，直至第三輯《新紮師兄1988》才加入演出，但不是警察，而是智慧型罪犯程君澤，是他首個反派角色。林嘉華覺得演員應作多方面嘗試，接演時沒有半點猶豫，最後角色成功更引來不俗迴響，「試過去尖東睇午夜場，一入去戲院就好多人叫我『大佬』『澤哥』，我話唔係呀，角色嚟架咋，無論正派或反派，最重要係令觀眾睇得投入同鐘意個角色。」

林嘉華可以話係「御用警察」。（港視劇照）

林嘉華對演戲的投入程度隨年月有增無減，即使演過17、18次警察，他亦樂於用17個人物去演17個角色，但面對一些未有做足功課的演員，林嘉華仍是忍不住提點，「冇做功課好易睇嘅啫，一拍就知架啦！」

難抵演員「Hea住演」

當年王維基準備開台，林嘉華可算是港視重臣之一，兩年拍《警界線》、《驚異世紀》、《開腦儆探》等五部劇集，他透露有次飾演專業人士角色，本來一場簡單沒有對白的場口，眼見同場演員「hea住」排戲，林嘉華忍不住開聲，當場教大家要創造自己的角色，由原本「喂，點呀？係呀！」變成「幾時得閒，我係法國訂咗箱紅酒」，令在場人士心服口服，嘉華說：「我唔怪佢哋，而係想件事好，我哋做演員，尤其依家嘅製作更加要拼命，將我哋香港喺世界更上一層樓，我哋唔可以再hea㗎嘞，我同佢哋講，你哋呢啲對白真係唔係你依家做緊演員講，如果你再繼續係咁，你將會成為特約演員，再者你仲係咁，就將會成為冇對白嘅群眾演員」。

林嘉華對住冇做功課演員就會好肉緊。（葉志明 攝）

林嘉華覺得面對依家嘅製作，演員更加要拼命，將香港喺世界更上一層樓。（葉志明 攝）

「青雞面」榮德嬴盡觀眾掌聲。（無綫電視截圖）

林嘉華與向佐演父子。（無綫電視截圖）

林嘉華大讚惠英紅好清重每場戲邊個係重點。（無綫電視截圖）

獲李添勝加戲份奪民選奸人獎

機會留給有準備的人，林嘉華2010年參演無綫劇集《鐵馬尋橋》，獲派演反派「青雞面」榮德嬴盡觀眾掌聲，更在大馬摘下「最受歡迎奸人獎」，民選投票證明實至名歸。一開始，監製李添勝只要求林嘉華演首五集帶住新人，但劇本一步一步出，林嘉華發現自己的戲份愈來愈重，最後更由頭帶到尾。而飾演他太太的影后級拍檔惠英紅，更令他的演技提升到另一層次。

場地提供：The AIR (The ONE)

欲知林嘉華靠甚麼獲監製加重戲份？就要今晚18:30上《香港01》睇足本訪問！