影后前夫被牽連豪賭輸10.3億醜聞未表態　仙氣女友傳懷孕一招闢謠

現年53歲的汪峰在內地被譽為「搖滾天王」，近日捲入「超一線男星」貴賓廳連續七日豪賭，輸光10.3億元人民幣流動資產，並抵押三處豪宅及私人飛機以填補賭債的新聞，同為嫌疑人的周杰倫和黃曉明已先後作出回應，但汪峰至今一直保持沉默。

汪峰亦成為「超一線男星」豪賭輸10.3億嫌疑人，但至今一直未有回應。（微博@汪峰）

現年53歲的汪峰在內地被譽為「搖滾天王」，人氣好勁。（小紅書@汪峰）

汪峰年初演出生圖曝光，被發現有大肚腩。（小紅書截圖）

汪峰過去曾多次在賭場被偶遇，有傳他與影后章子怡於2023年離婚亦是因為好賭才搞散頭家。汪峰是多情種子，經歷過三段婚姻，去年被影到與網紅「森林北」李巧約會，由於李巧樣子有似分似章子怡，而且仙氣十足，引起網民熱議。汪峰在2024年5月發文承認與李巧相戀，稱兩人認識是在他離婚兩個月後，認識四個月才開始交往。

汪峰與影后章子怡於2023年離婚。（微博@章子怡）

一家人原本好幸福，有網紅爆料因汪峰好賭導致離婚。（微博@章子怡）

汪峰與李巧拍拖近1年感情穩定，近日網上傳出李巧懷孕，汪峰快將再做爸爸。不過，日前李巧在在社交平台分享一段健身短片，身穿黑色修身運動裝束的李巧其中一張側身照，雖然腹部有少許微隆，但她除了跑步、拉伸外，還做拱橋、「倒豎葱」等高難度動作，欲以行動打破懷孕傳聞，寫道：「擼鐵菜鳥已上線，還有什麽招可以闢謠？」

汪峰新歡李巧貌似章子怡。（微博圖片）

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李巧側身雖有小肚腩，但亦可能是角度問題。（小紅書@森林北）

呢個彎身動作唔容易，要為懷孕闢謠。（小紅書@森林北）

據內地傳媒報道指，消息由國際金融調查機構Global Financial Watch在一份跨境資金異常流動報告中首度曝光，報告顯示，該明星通過離岸公司向賭場帳戶分17筆累計轉入了8.6億元人民幣，並通過地下錢莊兌換了1.7億港元現金籌碼，澳門金融管理局反洗黑錢系統3月6日已將該帳戶標記為高風險。網上傳出該名巨星為了翻本，甚至向澳門有勢力人士借了3億元港幣，目前他名下北京朝陽區2.8億元人民幣的獨立別墅及上海陸家嘴頂級公寓，都已被法院查封。雖然巨星身份至今成謎，但網民就整理出三大線索，首先該男星早已負債15億元人民幣，在春節檔期主演的電影分紅6.3億元人民幣已被凍結；其次是他的前妻正爭取子女撫養權；最後該名男星曾飛香港售賣數千萬元的名錶套現。

網傳某位超一線男星澳門豪賭7日輸掉10.3億。（微博截圖）

汪峰曾多次在賭場被偶遇。（網上圖片）

周杰倫的經理人公司發聲明澄清。（IG@jaychou）

周杰倫的經理人公司發聲明澄清。（微博圖片）

黃曉明。（微博@黃曉明工作室片）

黃曉明回覆網民。（微博截圖）

間接否認。（微博截圖）

趙本山被譽為「中國小品之王」，2010年4月，趙本山花2億購買了一架由加拿大龐巴迪公司生產的挑戰者850型飛機，取名「本山號」。（視覺中國）