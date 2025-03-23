林嘉華專訪二丨拍戲賺錢全部歸太太　傳移民後陷財困：講到死咁滯

林嘉華是圈中出名的好丈夫、好爸爸，1984年他與無綫服裝指導劉寶珍結婚，眨眼已經40年。婚禮大合照中，發現梅艷芳（Anita）有到場觀禮，嘉華接受《香港01》專訪時解釋：「當年佢華聲剛出道已開始走紅，我同太太同佢嘅經理人及保姆都好熟，每次約出去飲茶食飯，都會送咗Anita去做騷或返屋企先。但佢好客氣，每次話車埋佢都會話『好阻住你哋』、『得架嘞』，然後就自己上的士，我好似只有一、兩次成功車埋佢。不過佢份人好念舊，所以我哋婚禮佢都有出席。」

1984年林嘉華與無綫服裝指導劉寶珍結婚，當年有傳奉子成婚，但事實勝於雄辯，子幾年後才出世。（受訪者提供）

已故梅艷芳亦有份觀禮。（受訪者提供）

婚後林嘉華和劉寶珍幾乎是形影不離，訪問當天，太太亦有陪伴左右，即使鏡頭後仍手拖手，甜蜜滿瀉！林嘉華自爆早已將自己的積蓄全交由太太管理，直言一向不善於理財，他解釋：「細個已經入行，但我唔理（錢），全部由我Daddy去負責，到我結婚Daddy就話『俾你嘞』，原來唔係俾我，係俾我太太。我又冇乜所謂，幾好啊，我又唔使諗咁多，要錢咪問佢攞囉。」

林嘉華傳過財困兼破產，佢只係一笑置之。（葉志明 攝）

林嘉華同劉寶珍去邊都一齊。（葉志明 攝）

林嘉華在88年移民加拿大，當時劉寶珍已懷有身孕，同年12月誕下兒子林政峰(Jefford)。曾有內容農場新聞指林嘉華移民後陷入財困，更甚是破產傳聞，林嘉華開玩笑說：「又話我COVID冇嘢做好慘呀，死咁滯，冇死，我咁講啫。但初移民已經話我擺街檔賣收音機，其實冇錯，不過我係幫當地一個電台賣收音機，因為要有嗰部收音機先接收到訊息，係為慈善籌款，個報道寫得唔清楚啫。」

場地提供：The AIR (The ONE)

地下有水怕太太跣親，真係好細心。（葉志明 攝）

結婚40年。（facebook@Dominic Lam）

情人節仍會放閃。（facebook@Dominic Lam）

二人育有一子。（facebook@Dominic Lam）