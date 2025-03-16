東張西望｜事主揭獸醫疑無牌致愛貓離世　對方反指貓咪不被善待

TVB節目《東張西望》今日（16日）講到有觀眾報料，指自己於網上認識一名自稱獸醫的人，並為自己的愛貓進行絕育手術，但最後卻感染貓瘟，不幸離世。

觀眾報料指自己於網上認識一名自稱獸醫的人，並為自己的愛貓進行絕育手術，但最後卻感染貓瘟，不幸離世。(節目截圖)

事主C小姐表示因為愛貓生病，所以網上尋求意見，然後認識了T先生，T先生指自己從事獸醫很多年，當時T先生成功醫治好C小姐的愛貓。之後C小姐的愛貓有什麼事都找T先生，但今年年初，C小姐把愛貓交到T先生進行絕育手術後就「出事」。C小姐問T先生貓貓有打噴嚏的情況是否不應該做絕育手術：「T先生佢就話冇問題㗎，佢哋可以做絕育手術，就照做啦。」C小姐數小時後接回她的愛貓，但愛貓有失禁的情況：「同埋有兩隻貓仔已經癱瘓咗！」

事主C小姐表示因為愛貓生病，所以網上尋求意見，然後認識了T先生。(節目截圖)

事主C小姐表示因為愛貓生病，所以網上尋求意見，然後認識了T先生。(節目截圖)

C小姐表示T先生說是正常情況，但回家後情況未有好轉，所以再找T先生，最後把愛貓帶回T先生處做檢查，T先生指C小姐的愛貓感染了肺炎。T先生幫C小姐的愛貓打完針後兩三天都沒有好轉，C小姐就決定帶愛貓到獸醫診所醫治。因為要提供獸醫證明予診所，T先生當時交不到出來，最後查詢電話及公司資料，發現疑似是一個繁殖場。

T先生幫C小姐的愛貓打完針後兩三天都沒有好轉，C小姐就決定帶愛貓到獸醫診所醫治。(節目截圖)

因為要提供獸醫證明予診所，T先生當時交不到出來，最後查詢電話及公司資料，發現疑似是一個繁殖場。(節目截圖)

結果發現這位T先生懷疑為無牌獸醫，而且亦有指T先生並非第一次無牌行醫。《東張》找到當事人，對方反駁種種指控，更加直指報料人才是不善待動物的人。T先生指C小姐的愛貓當時情況已經很差：「佢嚟到嘅時候，我已經見到佢有肺炎，口腔潰爛，鼻又出血，腸胃又出血。」更指貓咪有嚴重脫水的情況。T先生表示C小姐從不打疫苗，又會帶牠們四圍去，所以貓咪感染貓瘟是C小姐的問題。

結果發現這位T先生懷疑為無牌獸醫，而且亦有指T先生並非第一次無牌行醫。(節目截圖)