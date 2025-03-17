奪命提示｜楊證樺唔受TVB開少咗劇影響：其實我都keep住有劇拍緊

TVB新劇《奪命提示》今天（17日）即將播出，昨日（16日）一班演員於將軍澳一商場出席宣傳活動，有張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、鄧智堅、黃子恆、呂珊、樊亦敏、區明妙、郭海楓、楊證樺等人。

《奪命提示》一班演員於將軍澳一商場出席宣傳活動，有：張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、鄧智堅、黃子恆、呂珊、樊亦敏、區明妙、郭海楓、楊證樺等人。(胡凱欣 攝)

楊證樺接受《香港01》訪問時表示自己今次繼續飾演一個紀律部隊的角色：「其實我喺TVB都拍過無數嘅紀律部隊，但係今次拍得非常之開心。」他笑指大家為了拍攝一個很漂亮的鏡頭，不惜以同一個pose維持45分鐘：「即係擺曬一個pose喺度，我哋係足足超過45分鐘。咁其實我哋咁辛苦為咩呢？就係想呈現一啲好嘅鏡頭，靚嘅畫面畀觀眾。」

楊證樺笑指大家為了拍攝一個很漂亮的鏡頭，不惜以同一個pose維持45分鐘。(胡凱欣 攝)

楊證樺被問到是否少了劇集拍攝時，他輕鬆表示OK：「我又唔係太過擔心嘅，因為我除咗拍劇之外，大家都知我又做好多生意。咁我最近開咗一間動物醫院啦，跟住喺韓國攞咗一個生命寶石返嚟啦，跟住有一個安全管理公司。」

楊證樺被問到是否少了劇集拍攝時，他輕鬆表示OK。(胡凱欣 攝)

「百足咁多爪」的楊證樺被問是否收入不夠時，他則否認與錢有關：「因為我鍾意做生意，我唔停得嘅我個人係，變咗其實做生意唔係一定話會賺㗎嘛，其實呢過程裏面會學到好多嘢。」他更指加入TVB之前在外面已經有不少的生意，所以與在TVB賺得多與少無關。楊證樺指自己的副業是為了家中的小朋友：「小朋友仲細啦，咁就想揾多啲奶粉錢，等生活過得好啲。」

楊證樺「百足咁多爪」。(胡凱欣 攝)

楊證樺被問到最近有指「TVB開少咗劇」，這個情況對自己有沒有影響，他直接指沒有：「其實我都有劇拍緊嘅。（keep住都有？）keep住都有嘅！即係好彩地因為好多監製都肯用我，咁變咗其實我係冇少到嘅其實。」