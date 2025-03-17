奪命提示｜丁子朗心痛郭柏妍拍完打戲成身傷痕：冇咗你我完全...

TVB新劇《奪命提示》今天（17日）即將播出，昨日（16日）一班演員於將軍澳一商場出席宣傳活動，出席的演員有張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、鄧智堅、黃子恆、呂珊、樊亦敏、區明妙、郭海楓、楊證樺等人。劇中丁子朗與郭柏妍飾演情侶，二人已非第一次飾演情侶，丁子朗與郭柏妍接受《香港01》訪問時被問到再次飾演情侶的感覺，二人不介意組情侶檔「搵銀」。

《奪命提示》一班演員於將軍澳一商場出席宣傳活動，有張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、鄧智堅、黃子恆、呂珊、樊亦敏、區明妙、郭海楓、楊證樺等人。(胡凱欣 攝)

丁子朗表示再與郭柏妍飾演情侶「合拍咗好多」，二人第一次飾演情侶是《下流上車族》：「當時拍咗好快播出，咁就變咗我哋嘅默契已經喺度build up咗，到拍呢一個嘅時候就應付有餘，但係都面對好多挑戰。」而談到Jazz，丁子朗就指他是一個非常高要求的監製，不論是哪一場戲要求都很高。他笑指：「成日做完拍完之後都要心理輔導下先」，因為要看有那個地方可以做得更好。

丁子朗表示再與郭柏妍飾演情侶「合拍咗好多」。(胡凱欣 攝)

談到Jazz，丁子朗就指他是一個非常高要求的監製，不論是哪一場戲要求都很高。(胡凱欣 攝)

郭柏妍就覺得拍《奪命提示》比《下流上車族》的挑戰更大：「頭先宣傳片都見到我哋有好多唔同特別嘅場口，咁我自己話都要突破少少心理嘅關口，但係都好開心完成。」她表示Jazz給了很大的空間及自由度予他們。

丁子朗同郭柏妍真係好襯。(胡凱欣 攝)

郭柏妍就覺得拍《奪命提示》比《下流上車族》的挑戰更大。(胡凱欣 攝)

宣傳片中有一場丁子朗與郭柏妍的性感床戲，被問到二人拍攝時會否尷尬時，丁子朗則表示「唔到我哋尷尬」，其實現場的不止他們二人：「因為鏡頭就好似得我哋兩個人咁樣，但係鏡頭後面我諗有廿個人，Camman都有三個跟住收音兩個、打光五個、導演一個、副導演一個、道具一個、場記兩個...都有廿零三十人喺度。差唔多二十三十個人咁樣望住我哋，咁所以都冇話尷尬嘅。」

宣傳片中有一場丁子朗與郭柏妍的性感床戲，被問到二人拍攝時會否尷尬時，丁子朗則表示「唔到我哋尷尬」。(胡凱欣 攝)

丁子朗與郭柏妍都是第一次拍攝高強度的打戲，丁子朗就覺得郭柏妍比較慘，心痛她每次拍完後都會滿身傷痕：「佢隻腳都會損曬瘀曬，因為我哋男仔係穿褲，但係女仔嘅話Jazz要求係穿短褲show長腿，但係就變咗好難為佢哋。」而郭柏妍認為可以接受的：「最緊要嗰個出到嚟個效果靚。」

丁子朗心痛郭柏妍拍完打戲成身傷痕。(胡凱欣 攝)

丁子朗透露有一場戲十分深刻：「嗰晚真係講我哋兩個畀人吊住咗，跟住Rosita就好辛苦嗰晚！（郭：你唔可以講住架）全晚企喺度睇住我喺度救人，跟住佢喺度做反應：『嘩！嘩！嘩！加油！』（郭：好重要啊！我畀一個支持同support嘅角色去支持你。）冇咗你我完全打唔到！（郭：好重要嗰個場合，我幫你打足氣打足成晚，幾凍啊個廠。）」二人講到十分緊張，大家就一定不能錯過這一幕了。