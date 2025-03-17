奪命提示｜張振朗赤裸出現在劉穎鏇屋企：佢凌空飛膝鋤埋嚟

TVB新劇《奪命提示》今天（17日）即將播出，昨日（16日）一班演員於將軍澳一商場出席宣傳活動，出席的演員有張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、鄧智堅、黃子恆、呂珊、樊亦敏、區明妙、郭海楓、楊證樺等人。劇中張振朗與劉穎鏇飾演一對情侶，二人亦有不少親熱的場面，監製Jazz笑指張振朗請吃飯才有這些鏡頭，張振朗與劉穎鏇接受《香港01》訪問時，張振朗笑指與劉穎鏇「畀咗錢監製」。

《奪命提示》一班演員於將軍澳一商場出席宣傳活動，有張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、鄧智堅、黃子恆、呂珊、樊亦敏、區明妙、郭海楓、楊證樺等人。(胡凱欣 攝)

劇中張振朗與劉穎鏇飾演一對情侶，二人亦有不少親熱的場面，監製Jazz笑指張振朗請吃飯才有這些鏡頭。(胡凱欣 攝)

劉穎鏇於劇中除了打得外亦「喊得」，她表示要大讚「視帝朗」：「講真嘅，因為嗰一場係真係要佢比較上粗暴，咁成個感覺就好帶到我入去嗰個feeling。佢咁粗暴對到我呢，都好畀到感受。」二人更講到有些場口是沒有對好的，但又得到意外的效果。

劉穎鏇於劇中除了打得外亦「喊得」。(胡凱欣 攝)

二人被問到有沒有最難的動作戲時，劉穎鏇覺得每一場都有不同：「我覺得每一場嘅打鬥戲，都會有一啲高難度嘅動作，但係可能而家暫時最難忘嘅一次，應該就係同山聰喺個預告片裏面同佢格手嗰場戲。」

二人被問到有沒有最難的動作戲時，劉穎鏇覺得每一場都有不同。(胡凱欣 攝)

之前張振朗已經透露會有赤裸鏡頭，被問到到底發生什麼事時，張振朗笑指：「有一個鏡頭呢，係Tiff佢凌空飛膝鋤埋嚟，有一個咁嘅動作。嗰場戲其實危險嘅，都要防走光。其實我好明白到，原來女仔去拍呢啲性感嘅場合，都係好大嘅心理關口，我今次都要跨咗好耐先可以跨過呢個性感嘅心理關口。」被問到是否全裸所以才需要防走光時，張振朗即表示不是：「有條孖煙囱喺度嘅！觀眾睇到條孖煙囱嘅，有打底嘅。（呢個係最sexy嘅場口？）最sexy啦！」

張振朗已經透露會有赤裸裸的鏡頭，被問到到底發生什麼事時。(胡凱欣 攝)

張振朗被問到是否全裸所以才需要防走光。(胡凱欣 攝)

張振朗最性感的場面就是穿孖煙囱的，而劉穎鏇被問到最性感的一幕是什麼時，她表示：「可能劇裏面唔同嘅造型都會比較少布，咁大家第時可以睇下有幾特別。」