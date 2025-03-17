世界大型魔術登港加演最後50場　一秒變法拉利、刀鋸美人奇幻Show

國際頂尖魔術大師Franz Harary傾力創作監製的大場景魔術顛峰之作《IMAGINE NATION 幻》，公演後反應熱烈，決定加開多場至2025年3月31日，於「JUST LIVE喜愛現場」香港灣仔海濱活動空間獻技，為大家帶來意想不到的視覺驚喜！01獨家專享優惠75折、$0手續費外，還有限量獨家優惠門票最平HK$144！

國際頂尖魔術大師Franz Harary傾力創作監製的大場景魔術顛峰之作《IMAGINE NATION 幻》，公演後反應熱烈，決定加開多場至2025年3月31日。

IMAGINE NATION幻｜記者直擊震撼魔術表演

《IMAGINE NATION 幻》魔術表演結合大銀幕的視覺效果及視覺錯覺，令人目不暇給！開場前，多位魔術師亦會與觀眾合照以及表演小型魔術，率先炒熱氣氛。

至表演正式開始，魔術師Franz Harary與其他魔術師都會不時邀請觀眾上台參與，尤其是小朋友，讓他們成為魔術表演的一部份，可近距離體驗神奇的魔術，台下觀眾氣氛也相當熱烈，家長和小朋友都睇得開心，參與表演後更會獲得神秘小禮物！

多位魔術師亦會與觀眾合照以及表演小型魔術，率先炒熱氣氛。

IMAGINE NATION幻｜Coffee、MissHunny力推！ 終極加場門票$144起

《IMAGINE NATION 幻》自開騷後反應熱烈，獲得YouTuber MingSze、林芊妤 Coffee、香港魔術師MissHunny及甄澤權等不少名人及KOL力推！林芊妤指：「睇得好開心！我同彥彥仲俾人捉咗上台，好適合一家大細。」而MissHunny則表示：「好勁呀！ 俾人捉咗上台，好開心。」作為同行的香港魔術師甄澤權也說：「由Franz親自設計魔術，100%原創！大小朋友一定要來睇。」

主辦方亦宣布終極加開最後50場至2025年3月30日！現在更可享有獨家優惠，門票低至$144，購買套票更可勁慳$888！把握最後機會買飛啦！👉 獨家限量門票低至$144

《IMAGINE NATION 幻》以璀璨舞台視覺效果，結合魔術表演，確實讓觀眾目不暇給，為免破壞現場觀賞的震撼感，具體表演內容不宜「劇透」，留待你入場親自體會。現時表演場次加開至3月31日，於「01空間」購票更有優惠，購票詳情：

《IMAGINE NATION幻》

日期：即日起至2025年3月31日（星期一）

地點：香港灣仔海濱活動空間

獨家優惠票價：$144起

01空間獨家門票優惠：單人95折、3人套票8折、4人套票75折；增設優惠門票（3-11歲/60歲或以上）半價、$0手續費

IMAGINE NATION幻｜雲集世界知名魔術師 匯聚歷年最成功作品

世界知名的魔術師Franz Harary曾在已故巨星Michael Jackson的演唱會上表演標槍魔術，不過最經典莫過於在大眾面前變走獅身人面像及美國太空總署太空中心內的穿梭機！歷年所有大場景魔術將在《IMAGINE NATION幻》呈現在觀眾眼前！

《IMAGINE NATION幻》更邀請了當代魔術師Danny Cole 、兩屆魔術奧林匹克獲獎者Rocco Silano 、肢體喜劇演員Mickey O’Connor 、互動微幻術師Fabio Alessandro Gocalves de Oliveira等知名魔術師，以幻術及舞台特效，為觀眾帶來多重感官體驗！

購票詳情👉 獨家限量門票低至$144

IMAGINE NATION幻｜門票獨家$144起 套票勁慳$888

《IMAGINE NATION幻》將於灣仔海濱活動空間的「Just Live喜愛現場」表演。終極加場門票原價$288起，現在透過《01空間》購票門票低至$144！《01空間》亦推出獨家套票優惠，3人套票最平$691；4人套票只需$864起，最多可慳高達$888！小編教埋你點樣買最抵！

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《IMAGINE NATION幻》座位表及門票優惠比較：

票價比較 ：

原價：C區 $288｜B區 $488｜A區 $688｜VIP區 $888｜SVIP區 $1,088

優惠門票：C區 $144｜B區 $244｜A區 $344｜VIP區 $444｜SVIP區 $544

（優惠門票只適合3 - 11歲／60歲或以上）

單人票：C區 $274｜B區 $464｜A區 $654｜VIP區 $844｜SVIP區 $1,034

01獨家3人套票：C區 $691｜B區 $1,171｜A區 $1,651｜VIP區 $2,131

01獨家4人套票：C區 $864｜B區 $1,464｜A區 $2,064｜VIP區 $2,664

IMAGINE NATION幻｜點樣買飛慳得最多？

問題一：如果一家三口去看魔術表演，應該點樣買最抵？

答案：小編建議購買套票。以最平的C區門票計算，原價3張門票需要$864起，三人套票則只需$691起，可以節省$173。如果購買VIP套票，價差更高達$533！

問題二：如果四個人去看魔術表演，應該點樣買最抵？

答案：小編建議購買套票。以最平的C區門票計算，原價4張門票需要$1,152起，四人套票則只需$864，相差約$288。如果購買VIP套票，更可以慳高達$888！

問題三：如果三位長者／小童去看魔術表演，買單人票會更抵嗎？

答案：是。3張門票需要$864起，《01空間》長者及小童優惠門票則只需$144起，3張即$432起，比三人套票便宜$259！