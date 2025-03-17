馮盈盈才女人設影相都要睇英文書　100分鐘極速讀完288頁

由港大校花到港姐冠軍，入行後被受力捧，馮盈盈再忙都繼續進修，回母校香港大學進修食品產業管理市場營銷碩士，取得一級榮譽優等成績畢業成為學霸港姐。近日書不離手成為知性代表，連出外影相都忙於睇書，更以驚人速度睇完一本英文書。



馮盈盈去年7月碩士畢業。（IG@crystalfyy）

馮盈盈係2016年港姐冠軍。（IG@crystalfyy）

盈盈經常騷身材。（IG@crystalfyy）

踏入春天藍天白雲好天氣，馮盈盈相約攝影師到戶外拍美照，白色低胸背心配粉色迷你裙褲曬長腿，知性美十足。多張照片都見到馮盈盈手執一本厚重的英文書，原來她應攝影師要求攜帶：「這個提議讓我靈機一動：正好可以利用拍攝空檔，閱讀一本我一直很想完成的書。這本書的內容頗為深奧，需要一個無人打擾、安靜專注的環境才能真正投入和理解。雖然買了很久，但因為平日生活忙碌，遲遲未能讀完。然而，當天我只用了大約 100 分鐘就讀完了整本書。」

馮盈盈約攝影師外出拍攝。（IG@crystalfyy）

馮盈盈拎埋英文書去外影。（IG@crystalfyy）

馮盈盈拎埋英文書去外影。（IG@crystalfyy）

馮盈盈拎埋英文書去外影。（IG@crystalfyy）

翻查書店，馮盈盈所看的這本《A Thousand Brains》，是有關人工智慧快速崛起的時代，理解人類大腦運作，深度探討人類智能的來源與潛力，足足288頁密密麻麻英文字，馮盈盈只花100分鐘邊影相邊讀完，相當誇張：「為什麼我能這麼快完成？並非因為環境怡人或天氣晴朗，而是我發覺當天氣溫出奇地低。寒冷的天氣讓我頭腦格外清醒冷靜，因此能快速消化並吸收書中的知識。」

馮盈盈手上本英文書足足288頁，用100分鐘就讀晒。（IG@crystalfyy）

馮盈盈手上本英文書足足288頁，用100分鐘就讀晒。（IG@crystalfyy）

馮盈盈手上本英文書足足288頁，用100分鐘就讀晒。（IG@crystalfyy）