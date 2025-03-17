TVB收視｜《痞子》大結局收16.9點　《奪命提示》能否救場？

無綫公布上周（10日至16日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.4點（145萬觀眾），續踞上周收視榜首；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.7點（127萬觀眾），位列次席 ；周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW王灝兒主演劇集《痞子無間道》上周大結局，最高收視16.9點（110萬觀眾）；外購劇《大奉打更人》最高收視13點（84萬觀眾）；黎耀祥、麥長青主持旅遊飲食節目《江湖見》最高收視15.5點（100萬觀眾）。

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW王灝兒主演劇集《痞子無間道》上周大結局，最高收視16.9點（110萬觀眾）（《痞子無間道》截圖）

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及JW王灝兒主演劇集《痞子無間道》上周大結局，最高收視16.9點（110萬觀眾）（《痞子無間道》截圖）

《奪命提示》今晚首播。（截圖）

周六晚《聲生不息‧大灣區季》最高收視17.3點（112萬觀眾）；周日晚播映《中年好聲音3》進入PK賽，多位參賽者跌入「中年危機區」面臨淘汰，最高收視19.5點（126萬觀眾）；由李家鼎、黃亞保、林正峰、倪樂琳主持美食節目《鮮美湛江美景遊》最高收視14.8點（96萬觀眾）。

周日晚播映《中年好聲音3》進入PK賽，多位參賽者跌入「中年危機區」面臨淘汰，最高收視19.5點（126萬觀眾）

此外，昨晚TVB Plus現場轉播之《第18屆亞洲電影大獎》頒獎禮，取得跨平台直播收視最高5.9點（38萬觀眾），乃TVB Plus 2025年除電影外，最高收視節目。