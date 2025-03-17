奪命提示1-5劇情｜TVB演員陣容+更新時間｜陳山聰/張振朗/劉佩玥

TVB《奪命提示》，有文偉鴻作為監製，梁恩東、湯健萍為編劇，由陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇等人領銜主演的電視劇。《奪命提示》幾時播？本文將會介紹這部TVB電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員陣容。

TVB《奪命提示》1-5集劇情 - 幾時播?

一場三年前的悲劇，讓郭柏飛（陳山聰飾）、姜曦文（劉佩玥飾）、劉力（林子善飾）師兄弟反目。如今，連環謀殺案迫使郭柏飛和姜曦文再度聯手。同時，臥底警員溫嘉莉（劉穎鏇飾）進入犯罪集團，卻與前男友招俊朗（張振朗飾）的重逢，也讓案情更加複雜。神秘訊息不斷出現，指引柏飛、曦文破案，但訊息的來源卻撲朔迷離。他們能否解開謎團，找出幕後黑手？

《奪命提示》第1集 (03/17)

姜曦文，刑事情報科總督察，在追查人口販賣案的過程中，得到手機助理Julie提供的神秘訊息，發現了失蹤女臥底的遺骸。與此同時，重案組總督察郭柏飛也在調查一起連環殺人案，兩起案件的死者特徵竟有驚人的相似之處。儘管兩人過去存在嫌隙，上司關振羽仍要求他們合作。郭柏飛派出的臥底溫嘉莉，去夜店調查。在過程中重遇前男友招俊朗，但卻不知招俊朗的出現另有目的。隨著姜曦文不斷收到Julie的預告兇案訊息，甚至包括女臥底遇害的錄音，郭柏飛也不得不相信這神秘訊息的存在。

《奪命提示》第2集 (03/18)

郭柏飛和姜曦文不僅在工作上針鋒相對，私下裡也為了師父羅友邦女兒羅蕊蕊的照顧方式爭執不休。當年，羅友邦在追捕悍匪時殉職，兩人共同肩負起照顧蕊蕊的責任。與此同時，招俊朗的年幼契女杜子瑜身患白血病，臥底警員溫嘉莉不離不棄地照顧她，並責怪招俊朗的無情。招俊朗與僱傭兵宋耀興接觸，被迫協助綁架行動。郭柏飛認為此案與姜曦文調查的目標一致，希望合作，卻遭到冷淡回應。此時，他再次收到來自神秘手機助理Julie的訊息。身陷險境的溫嘉莉昏迷不醒，招俊朗不顧一切地違抗命令，潛入敵營營救她……

《奪命提示》第3集 (03/19)

招俊朗成功救出溫嘉莉，兩人殺出重圍。姜曦文率隊搗破僱傭兵巢穴，與宋耀興展開激戰，郭柏飛及時出現支援。然而，在審訊過程中，宋耀興的行為卻出人意料……溫嘉莉住院治療，招俊朗試圖彌補過去的過錯，但溫嘉莉心結難解。劉力想要化解郭柏飛和姜曦文之間的隔閡，卻未能成功。姜曦文回憶起當年與郭柏飛互生情愫，因友邦之死而決裂……郭柏飛和姜曦文重新調查女臥底命案，發現了關鍵線索。姜曦文前往醫院保護溫嘉莉，不料自己和溫嘉莉卻被綁架。就在此時，郭柏飛再次收到了Julie的訊息……

《奪命提示》第4集 (03/20)

在神秘訊息Julie的指引下，郭柏飛與招俊朗找到了姜曦文和溫嘉莉的所在位置……劉力約郭柏飛和姜曦文一同祭拜羅友邦，卻意外透露自己也收到了神秘訊息。童夢之家的院童方予安在夢遊時險些發生意外，郭柏飛和姜曦文發現他的畫作暗藏玄機。招俊朗和溫嘉莉送杜子瑜返回院舍，子瑜對招俊朗態度冷淡，而招俊朗則注意到清潔女工劉淑娟的行為舉止十分怪異。劉淑娟在過馬路時險些被車撞，司機方子超認出她是老街坊。方予安突然失蹤，郭柏飛借調表妹商雙協助調查。姜曦文的姊姊姜千嬌照顧的朋友之女巫佩雯，突然衝出馬路，事件接踵而至。

《奪命提示》第5集 (03/21)

郭柏飛奮不顧身救下了巫佩雯，但她卻神情呆滯，而劉淑娟則躲在暗處窺視著一切。方予安和巫佩雯都患有夢遊症，商雙分析他們的畫作，發現畫中的「多多熊」隱藏著黑暗的訊息。招俊朗送給杜子瑜一支智能手錶，成功贏得了她的歡心。劉淑娟因被保安葉桐輝誣告偷竊而與其發生激烈爭執，招俊朗上前制止。方子超拜訪劉淑娟，詢問她兒子的近況，劉淑娟似乎有所隱瞞。巫佩雯再次失蹤，郭柏飛和姜曦文懷疑與她隨身攜帶的糖果有關。童夢之家附近發生了一起命案，身為警察的方子超接報到場，卻意外遇到了劉淑娟。為了逃避警方的追捕，劉淑娟從高處跳下……

TVB《奪命提示》的演員陣容

陳山聰 演 郭柏飛

張振朗 演 招俊朗

温嘉莉的前男朋友，

劉佩玥 演 姜曦文

幾年前，因為一次追捕行動引致悲劇，姜曦文歸咎於柏飛急功近利。3年後，再要因為連環殺人案要與郭柏飛再合作。

劉穎鏇 演 温嘉莉

招俊朗的前女朋友，也是一個臥底，奉命混入犯罪集團，卻重遇前男友招俊朗(張振朗飾)，關係糾纏不清。