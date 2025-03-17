李兆基逝世丨長子李家傑搶閘添丁　 爺爺喜獲3男孫稱開心過賺大錢

人稱「四叔」的恒地（0012）創辦人李兆基於今日﹙17日﹚黃昏逝世，終年97歲。據《福布斯》公布2025年度香港50大富豪榜，李兆基繼續排第二位，身家漲8.1%至292億美元（約2,277億港元），僅次李嘉誠身家2,909億港元。「四叔」李兆基在2019年退下火線，由61歲的長子李家傑及53歲次子李家誠出任恒地聯席主席及總經理。

長子李家傑被譽為城中超級鑽石王老五，雖然外形俊朗，又博學能幹，但多年來有鮮緋聞，以往有傳聞他曾在06年與上海藝術學院的女學生拍拖，另外次拍到與模特兒諸葛梓岐見面，但兩段傳聞感情均沒有「下文」。

「四叔」恒基地產創辦人李兆基（中）育有兩子三女，李家傑（左）及李家誠（右）兩兄弟分別接掌恒基商業王國。（恒基提供圖片)

李家傑甚少緋聞，是城中鑽石王老五。（微博圖片)

為圓「四叔」抱男孫心願，李家傑傳秘密遠赴美國借助高科技產子，於2010年7月誕下三名兒子，取名「智信」、「智仁」、「智勇」，為李家搶閘添男丁，當時四叔透過公關回應傳媒表示：「從未試過咁開心，仲開心過賺大錢！」雖然四叔恨抱男孫，不過李家傑比較喜歡BB女，就連BB女的名字都一早想好。李家傑榮升爸爸後，每天如常工作，但仍會抽時間輪流湊B，睡前更會逐個抱。不過，三位長子的孫甚少曝光，有指三兄弟現居於香港，並熱愛騎馬。

李家傑畢業於倫敦大學電腦系，國學成回港，並沒有立即在恒基工作，先與友人合夥經營娛樂生意，稍後才到恒基助父親一臂之力。1985年，李家傑出任恒地執行董事，專注於中國業務發展，到1993年晉升恒地副主席，現在主要幫「四叔」打理恒基中國業務。有指李家傑醉心中國哲學和藝術，早年已信奉佛教，並經常捐錢予內地修葺寺廟，家中亦放滿大大小小的佛像供奉，並創立了「百仁基金會」，曾獲內地民政部頒發「最具愛心慈善捐贈個人獎」。

李兆基抱住三個孫。（資料圖片)