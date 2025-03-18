雁回時/貴女劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《貴女》陸劇又名(雁回時)，改編自小説《重生之貴女難求》。有曹笑天作為編劇，楊龍為執導，由陳都靈、辛雲來領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。此劇幕後陣容強勁，與早前大熱劇《墨雨雲間》同一位作者之餘，更有《蒼蘭訣》的編劇，加上人氣演員陳都靈全新聰明能幹的角色，擺脫甜美嬌俏形象，令人十分期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧贵女@Weibo

《雁回時/貴女》電視劇情大綱

莊寒雁（陳都靈 飾）被赤腳鬼預言會弒父，因此被淪為棄女，棄養於南方鄉下，她原本是名門閨秀，卻在婚禮之夜被親人背叛，飲恨而死。重生後，她返回12歲，帶著前世的記憶，精心鋪設復仇之路，對付曾貴為至親的姐姐和繼母，二人曾合謀想奪走她的一切。莊寒雁兜兜轉轉回到京城的莊家，令大理寺少卿傅雲夕（辛雲來 飾）關注。

傅雲夕身上患有奇症，希望能娶一位有德行又有才華的妻子來托付親友，他看中了莊寒雁大膽和善良的性格。起初，兩人各懷目的交換條件互相合作，莊寒雁答應嫁給傅雲夕，但傅雲夕要做謀士，並幫助她成為京城的第一貴女。病弱貴公子傅雲夕以身入局，暗中查明滅門事件的背後真相，與莊寒雁一起拆解內宅的陰謀和權力的陷阱。

兩人由最初的利用和試探，逐漸欣賞、愛上了對方，做了先婚後愛的恩愛夫妻。寒雁也跟母親和好如初，重修失去的親情，同時在傅家感受到家庭溫暖，體現到親情的美好。莊寒雁和傅雲夕成功撕開莊家家長莊仕洋（喻恩泰 飾）偽善的假面具，揭開他濫用權力和犯法的所作所為。

《雁回時/貴女》播出時間｜最新追劇日曆

《貴女》電視劇幾時播?《貴女》一共有30集，由騰訊視頻播放，首更3集，之後星期三/四/六/日每日更新兩集；星期五更新一集。

《雁回時/貴女》演員

陳都靈 飾 莊寒雁

莊家三小姐， 才智與膽識過人，因「赤腳鬼的讖言」淪為棄女，重生後決定報仇雪恨

电视剧贵女@Weibo

辛雲來 飾 傅雲夕

大理寺少卿，身患奇症，看中莊寒雁，與她一起破謀，先婚後愛

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何泓姍 飾 莊語山

莊寒雁的姐姐，與莊寒雁同父異母，設法搶走她的一切

电视剧贵女@Weibo

喻恩泰 飾 莊仕洋

莊寒雁的父親，也是莊家的大家長，偽善的外表下犯法