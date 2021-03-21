饑饉30｜同關智斌野外鬥紥營　姜濤自認係捱餓高手

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-21 22:58

由香港世界宣明會與商業電台叱咤903合辦的「饑饉30」2021閉幕禮，周六（3月20日）在數碼港舉行。香港世界宣明會、商業電台及贊助商的代表，以及四位「饑饉之星」關智斌、姜濤以及ILUB艾粒，總共四位饑饉之星於3月19至20日在馬草壟及數碼港接受30小時饑饉之旅的挑戰，以真人騷的形式在網上直播過程，與市民在不同地點一起饑饉，為非洲國家津巴布韋、南蘇丹及索馬里的飢餓人口籌款。

四位「饑饉之星」關智斌、姜濤以及ILUB艾粒。

饑饉之星需於30小時內接受一系列以「同步生活」為題的野外挑戰，首個挑戰要各自為自己搭建帳幕，關智斌和姜濤均表示沒有紥營經驗，可謂「勢均力敵」，幸得露營及行山經歷豐富的艾粒出手協助，令兩位成功完成挑戰，曾表示「（如果自己紥營）咁姜濤實瞓街」的花姐大可放心。其他挑戰包括劈柴、耕種、自製洗手器、煮津巴布韋的菜式等，讓饑饉之星體驗津巴布韋居民的生活。在烹飪比賽挑戰中，關智斌和姜濤十分落力，自言平時會煎牛扒的姜濤，更煮出心型的菜式，最終勝出該挑戰。

另外，大會特別設計CCTV鏡頭讓觀眾了解實時直播的情況，其間姜濤多次於鏡頭前與粉絲互動，粉絲們興奮留言：「姜B好似玩得好開心。」姜濤笑說，小時候沒參加過活動，沒想到長大後卻經常體驗捱餓的感覺，他笑指「因為要減肥，不可以吃東西」。他分享，自己捱餓時間最長的一次，是近來參加叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，那一次差不多兩天沒進食。關智斌則說，希望可以用自己親身的饑饉體驗，呼籲家人、朋友及觀眾捐款幫助非洲的孩子及家庭脫離貧窮。