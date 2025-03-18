最吸金KOL港姐落力直播賣貨被捕獲　視帝老公被嘲「廢帝」靠妻養

現年55歲的鄭嘉穎於2018年迎娶細自己22年的港姐冠軍太太陳凱琳（Grace），婚後兩人積極造人，誕下3個高顏值小朋友，一家五口美滿幸福。陳凱琳婚後轉型社交平台，形象健康的她深受客戶歡迎，接Job接到手軟，如今成為最炙手可熱的KOL，去年更當上「最吸金KOL」第一名，成績非常厲害。相反鄭嘉穎自成家立室後，則大幅減產，兩公婆成鮮明對比，難怪近日網上出現陳凱琳「密密工作養鄭嘉穎」的言論，引起網民熱議。

鄭嘉穎於2018年迎娶細自己22年的港姐冠軍太太陳凱琳。（資料圖片）

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎與太太陳凱琳非常恩愛。(IG圖片)

今年結婚7年依然咁Sweet！（IG@ghlchan）

近日，有網民在社交平台分享野生捕獲陳凱琳的影片，並寫道：「Grace太甜啦！在直播ing，又nice又美的甜妹！ ！我也好想擁有一個，鄭嘉穎真幸福！」片中陳凱琳穿上一襲吊帶貼身裙，加上其高顏值，非常省鏡，雖然貴為吸金KOL的No.1，但陳凱琳直播期間落力介紹產片，一點都不Hea。不過網民卻意外將焦點轉向其丈夫鄭嘉穎身上。皆因近年來，鄭嘉穎的演藝作品相對減少，反而陳凱琳把其KOL事業搞得有聲有色，而且更接下不少商演及主持等工作，這讓不少網民忍不住調侃：「密密工作養鄭嘉穎」、甚至有網民揶揄鄭嘉穎「視帝」變「廢帝」：「要養鄭伯馬不停蹄工作鄭視帝變鄭廢帝」。

陳凱琳在商場做直播被捕獲。（小紅書截圖）

介紹產品一點都不Hea。（小紅書截圖）

網民大讚靚女。（小紅書截圖）

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事實上，鄭嘉穎近年的確「轉型」成為「住家男」，將更多時間投入家庭生活，減少接拍影視作品，專注陪伴三個孩子成長。他曾對粉絲說，未來作品可能不會太多，因現在家庭對他來說比較重要。而陳凱琳也曾在訪問中表示，夫妻倆分工明確，彼此支持對方的選擇，並強調家庭幸福才是最重要的。可見兩公婆互相配合，經營夫妻關係有道，而且他們還不時在社交平台放閃，Sweet到爆！

陳凱琳成為最吸金KOL，真的賺到笑。（IG@ghlchan）

接Job接到手軟。（IG@ghlchan）

鄭嘉穎升呢爸爸後，大幅減產，更為留港陪伴家人，推掉不少內地工作。之前他曾應邀到內地拍真人騷《披荊斬棘3》，可惜很快被淘汰，鄭嘉穎當時曾對粉絲說未來作品可能不會太多，因現在家庭對他來說比較重要。（視頻截圖）