Edan呂爵安感謝花姐頂替拍團綜　緊急返港因親戚身體出事

姜濤因拍團綜未有時間練球，但完全不影響發揮。（陳順禎攝）

《生啤盃籃球明星賽》今晚喺旺角舉行，白隊由張繼聰、Edan、George、亨仔、希晉等組成，對於繼《903 AllStar 籃球賽》後再次奪銀，Edan表示如果自己是黑氣石的話，張繼聰是銀器石。張繼聰解釋是因為九運之故，但十分滿意奪銀。「如果攞金會失望，同埋有球係step back，有姿勢有實際，最高技術嘅球員先打到假波。但阿姜今日係勁，佢好似啲馬拉松選手衝入嚟。」

張繼聰獲老婆同囝囝撐場，他更叫大家要寫「喜奪銀牌」。（陳順禎攝）

全場MVP姜濤連籃球壓力褲都破洞，不過他表示都是皮外傷，問到是否手風較順，他認為是運氣，日前才由韓國拍完團綜的他坦言十分疲累。同樣有份拍團綜的Edan，去到第三節時因抽筋而要退場休息，他表示完全是「堅抽」；Stanley的膝蓋被撞，他曾一度退場冰敷，直到第四節再上場：「我Mark希晉，但唔關佢事，因為自己太搏，打籃球係咁，而家一曲就痛。」對於被謝安琪點名落瀉藥，他笑言下次要與張繼聰一組，並且「佢食咩我食咩」。

藍隊成大贏家。（陳順禎攝）

Edan日前在韓國拍攝綜藝時，因突然返港而被指與緋聞女友林明禎過白色情人節，他說：「屋企有急事所以先咁，因為都係爭兩日，有邊個會唔想完成埋個節目，同埋呢個節目係好enjoy。都係親戚身體問題，我唔想講太多，無諗過會咁傳，都覺得唔係咁好，始終空穴來風，會影響到其他人，希望大家實事求是。」Edan表示會請頂替他出鏡的花姐食飯，而因燒棉花糖而被花姐指唔夠男人的姜濤，表示：「真係好熱，大家得閒可去去燒，唔知點解會變咗一個新聞。」

Edan打到抽筋。（陳順禎攝 ）

要由兄弟扶著。（陳順禎攝）

大表哥日前出席活動時，舉行《手印》MV澄清大會時，提到Edan教大家做戲，又稱對方為呂爵安老師。Edan在大表哥提示下直認喜歡教人，因為自己的老師是邱視帝，又話自己由《闔家辣》開始，已獲邱視帝去到現場教戲。「每句對白、每粒字都教，喺佢身上學到好多嘢，佢唔好意思話畀大家聽，所以叫我幫佢傳達。」而姜濤表示教自己戲的是張繼聰，十分好笑。

另外，隨著《CHILL CLUB》頒獎禮舉行在即，有報導指因Anson Lo後援會優先訂票而惹來鏡粉不滿，姜濤表示：「我相信公司一定會有公平公正嘅做法，我哋做歌手，做好自己嘅歌令大家享受就得，唔使睇得太重。（有無同Anson Lo傾？）我哋其實都有默契，唔會特別去傾。」