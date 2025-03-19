劉穎鏇騎膊馬式夾頭表情痛苦　陳少邦觸及敏感部位靠一招化解尷尬

劉穎鏇（Tiffany）被塑造成新一代打女，在無綫新劇《奪命提示》有大量動作場面，昨晚（18日）一集為追捕由陳少邦飾演的「鋸腳狂魔」宋耀興展開激烈之戰，其中一幕 Tiffany飛躍騎上陳少邦膊頭，騎膊馬式使出「奪命較剪腳」夾到對手不懂反應，但陳少邦頭部卻落在Tiffany下身敏感部位，陳少邦嚇到連眼珠都不敢郁。

Tiffany 身陷險境好緊張。

好多動作場面。

據知，Tiffany 騎少邦膊頭場口連前後打鬥雖然只有 3-4 分鐘，但其實足足拍攝了四天，皆因無論台前幕後，每一步都要計算精準才能拍出如此完美效果。無綫官方社交網將於今日黃昏釋出幕後拍攝花絮，畫面所見兩位演員排位期間，陳少邦全程表現緊張不敢亂動，就連眼珠也沒有怎樣移動過，一臉嚴肅尷尬，畫面爆笑。

3-4 分鐘打戲，其實足足拍咗四日。

陳少邦直言就算女方唔算重，但對身體亦有一定程度負荷。

對此，陳少邦接受 TVB.COM 訪問時坦言「件事本身係尷尬嘅」:「我覺得作為佢嘅對手，你要畀到個信心女仔，等佢好舒服咁做到件事。」並大拋專業bite謂:「心無雜念係我哋嘅專業，咁就會覺得任何身體接觸都唔會有問題。」並笑言由於要承托著 Tiffany 一段頗長時間，所以就算女方不算重，也對身體造成一定程度負荷。

劉穎鏇使出騎膊馬式夾頭表情極痛苦。

陳少邦直言都會尷尬。

陳少邦個頭挨向劉穎鏇胸部。

陳少邦續指全程拍攝都是體力及專注力的考驗：「呢個動作都幾辛苦㗎，因為Tiffany 騎上嚟之後我哋要喺一個好長嘅 U 字型跑道係咁褪褪褪,加上件事有危險性,Tiffany 只係得一條威也掕住,變相條路走得唔簡單;加上呢 log 動作要做好多好多次,我哋未必夠體能去做太多次,所以冇乜嘢都唔會講嘢或者郁嚟郁去,留晒啲力去做番個動作。」

遇到鋸腳狂魔。

遇到鋸腳狂魔。

呢場被網民喻為「顏值打拳」場口。

11歲嘅鍾嘉佑年紀少少喊功已經好犀利，被喻為下一個唐寧。