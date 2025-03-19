Anson Lo將在新劇教林嘉欣跳舞　否認後援會優先訂頒獎禮門票

PCCW宣布推出皇牌劇集《The Season》，今早公開演員陣容，除有影后林嘉欣外，仲有MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）、COLLAR成員Marf（邱彥筒）、《造星V》Lyman（香胤宅）、木村光希、《戰狼2》盧靖珊等。

Anson Lo出席新劇《The Season》發布會。（梁碧玲攝）

Anson Lo於劇中將會教授林嘉欣跳舞，由於對方要求要型但又不能太難，所以十分有挑戰性。提到劇中有游艇戲份，問到會否需要以泳褲上陣，Anson Lo即謂：「性感擔當留畀其他演員，我係玩音樂。」Anson Lo透露將以全英文對白上陣，並期待華麗戲服，問到是否可出動私伙，他即表示自己平日的穿著未夠層次。

率先教林嘉欣心心福利。（梁碧玲攝）

另一款心心。（梁碧玲攝）

提到剛完成的小組劇綜，Anson Lo坦言超累，十日行程要拍15集內容，每晚大概睡兩至四個小時，可說是最累的一次團綜。而對於隊友Edan（呂爵安）因屋企有事要提早返港，Anson Lo表示亦有慰問對方。

Anson Lo否認後援會優先訂頒獎禮門票。（梁碧玲攝）

另外，CHILL CLUB頒獎禮在即，對於後援會被指有優先換領門票一事，Anson Lo澄清：「同公司了解過，知道無分配任何票畀任何單位、無事先、特別分配任何單位、後援會。大家唔好喺Threads 或連登見到一啲謠言就拎嚟做話題。」神徒（Anson Lo粉絲暱稱）落力拉票但被指責，Anson Lo亦因而感無奈。