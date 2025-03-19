「翻版李嘉欣」背心短裙蒲深圳勁惹火　網民激讚身材正：美得犯規

近年港人喜歡到深圳吃喝玩樂，皆因方便又夠平，應屆港姐冠軍倪樂琳也不例外，她近日與朋友到深圳消遣，並趁等車的時候拍攝了一輯街頭靚女相，有「翻版李嘉欣」之稱的她，在相片中大騷靚樣及誘人身材，吸睛程度令網民高呼：「美得犯規！」

應屆港姐冠軍倪樂琳，近日與朋友到深圳消遣。（小紅書圖片）

趁等車的時候拍攝了一輯街頭靚女相。（小紅書圖片）

大騷香肩。（小紅書圖片）

應屆港姐冠軍倪樂琳近日到深圳消遣，並在社交平台開心分享：「趁車還沒來趕緊拍幾張，和朋友去了深圳玩，吃了螺螄粉+新疆炒米粉+霸王茶姬+薑撞奶，還唱了k，開心。（我新買的磁吸睫毛看著還好吧）」可以看到她這趟行程滿滿，而且玩得非常開心。

倪樂琳同粉絲開心分享她的深圳行。（小紅書圖片）

倪樂琳起初有點怕醜。（小紅書截圖）

最後都豁出去，入膊背心輕輕露出Bra帶，好吸睛。（小紅書截圖）

不過不少網民卻把目光集中了在倪樂琳的一身惹火打扮上，相中，倪樂琳放下長髮好靚女，身穿一件貼身入膊背心輕輕露出Bra帶，下身配搭一條超短裙，雖然她外披一件長身外套，但吸睛度不減，造型既時尚又帶點性感。而倪樂琳也心情大靚，在馬路邊擺出各種姿勢拍攝動態相片，起初她都有點小怕醜，最後都豁出去，相當誘人。睇到網民心心眼，紛紛留言：「好美好美，身材也好棒」、「美得犯規了」、「第6張是有點像李嘉欣」、「真的好接地氣哈哈哈 但真的好美啊」、「靚爆鏡」。

不得了。（小紅書截圖）

還要嘟嘴。（小紅書截圖）

網民覺得倪樂琳這張相有點像李嘉欣。（小紅書圖片）

上車走了。（小紅書圖片）

應屆香港小姐冠軍倪樂琳，參選以來被冠以「翻版李嘉欣」稱號，顏值獲得肯定，當選後不乏工作機會，早前曾擔任《萬千星輝賀台慶2024》司儀之一，表現尚算淡定。之後又獲安排跟隨李家鼎、黃亞保及林正峰到內地拍攝飲食節目《鮮美湛江美景遊》，節目最近播出，這也是倪樂琳首度主持綜藝節目，在三甲佳麗中率先跑出。

倪樂琳是《2024年度香港小姐競選》冠軍。（資料圖片）

倪樂琳有「城大李嘉欣」稱號。（資料圖片）

倪樂琳早前有份擔任《萬千星輝賀台慶2024》司儀。（IG@ellyncyy）

倪樂琳早前與李家鼎和林正峰在內地拍攝飲食節目。（小紅書圖片）

呢張自拍，不得了！（小紅書截圖）