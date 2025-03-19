《反黑路人甲》深宵重播演員相聚慶功　視帝難得蒲頭顏值重返巔峰

近日TVB深宵劇場，重播2020年大熱劇集《反黑路人甲》，當年大受歡迎，更斬獲《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳劇集」等6個大獎。劇中演員感情相當好，趁重播相約RE U，連近年長駐內地工作的王浩信都有出席。



2020年劇集《反黑路人甲》重播中，當年獲全劇平均收視28.6點。（劇照）

王浩信和張振朗激吻這張截圖，肯定是2020年最精彩畫面。（《反黑路人甲》截圖）

2020年在劇集《反黑路人甲》中飾演蔣家大小姐「蔣千霞」一角，與張振朗飾演的「高彬」一同獲網民讚賞，並獲支持奪取《萬千星輝頒獎典禮2020》「最佳女配角」及「最受歡迎電視拍檔」兩個獎項。（IG＠laiwinki）

蔣家旻出演《反黑路人甲》的黑社會「大家姐」姚清水（水姐）受到觀眾歡迎。（截圖）

賴慰玲昨晚在社交平台分享王浩信、張振朗、高海寧、姜大衛、朱敏瀚、馮盈盈、徐榮、許家傑、湯怡、李成昌、張本立及監製林志華的合照︰「竟然因為深宵重播又再相聚，太開心的一個晚上，太開心的一個拍攝，《反黑路人甲》。」姜大衛說︰「《反黑路人甲》重播，監製林志華吹雞四聯幫相聚，唔係爭做坐館，係讓坐，大家都好開心。每一位電影人都希望攞的獎，努力。」李成昌表示︰《反黑路人甲》補番個慶功宴。」

賴慰玲昨晚在社交平台分享《反黑路人甲》RE U 合照。（IG：@laiwinki）

賴慰玲昨晚在社交平台分享《反黑路人甲》RE U 合照。（IG：@laiwinki）

賴慰玲昨晚在社交平台分享《反黑路人甲》RE U 合照。（IG：@laiwinki）

賴慰玲昨晚在社交平台分享《反黑路人甲》RE U 合照。（IG：@laiwinki）

賴慰玲昨晚在社交平台分享《反黑路人甲》RE U 合照。（IG：@laiwinki）

賴慰玲昨晚在社交平台分享《反黑路人甲》RE U 合照。（IG：@laiwinki）

賴慰玲昨晚在社交平台分享《反黑路人甲》RE U 合照。（IG：@laiwinki）

賴慰玲昨晚在社交平台分享《反黑路人甲》RE U 合照。（IG：@laiwinki）

他們專誠拿出兩個當年53周年台慶贏得的獎座，輪流拍照留念，李成昌笑言︰「《反黑路人甲》補番個慶功宴。」近年長駐內地工作的王浩信，不時被指變得太瘦顯憔悴，是晚現身回復顛峰靚仔樣，相當有型。

2020年《反黑路人甲》時的王浩信超FIT。（截圖）