「70歲影帝」打高爾夫球型到裂　打波似人生：每一棍都掌握喺你手

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅、胡㻗及梁采貽出席日前（19/03）在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽。許冠文、任達華、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅 5位與專業高爾夫球選手、嘉賓組成4人一組作賽，最終任達華所屬的組別贏得比賽第二名，獲頒高爾夫球棍。任達華接受《香港01》訪問時，坦言得獎全靠同組的西班牙專業高爾夫球選手Sergio Garcia。



任達華（華哥）話見返老友好開心，其實Sergio Garcia喺高爾夫球界好出名。（林迅景 攝）

任達華（華哥）透過和西班牙專業高爾夫球選手Sergio Garcia相識，是因為多年前為同一個手錶品牌的代言人。

「學」打高爾夫球

任達華表示，近年才接觸高爾夫球運動，且一試就愛上了。他說：「我以前就影相嘅啫，今日好好，見返20年前嘅朋友，Garcia啱啱攞咗香LIV Golf香港站公開賽冠軍，我同以前都係一個手錶嘅代言人，以前都係一齊喺香港、歐洲、深圳，一有啲大比賽就會過嚟參加。佢好勁㗎，獎金都好多錢㗎。」

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅參加在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽。（林迅景 攝）

他指出，本身有十分多運動愛好，打踢波、打籃球、打網球、打乒乓波、游水又跑步。他自言是一個不錯的運動健將：「我諗我唔拍戲，我會係一個運動員。（有可能成為專業的高爾夫球選手？）我最多係着吓衫（做模特兒）啫！」華哥認真幽默！

陽光普照加上微微海風，實在是打高爾夫球的好天氣，任達華（華哥）話當日天氣好好。（林迅景 攝）

任達華（華哥）表示自己近年才開始接觸高爾夫球。（林迅景 攝）

打波似人生：每一棍都掌握喺你手，打得唔好冇人幫到你

任達華更言，打高爾夫球等運動不僅只是一項運動，更能給予人生意義：「每一個波，每一棍都掌握喺你手上，打得唔好冇人幫到你，咁所以無論幾困難，好似今日天氣咁好，大風又好或者雨天又好，一定要擺返落去。其實好似我哋拍戲咁，拍咗出嚟NG，剪咗出嚟唔會再擺返落去。所以其實對人生嚟講，我覺得每做一樣嘢都要專注，每一個鏡頭我哋都要盡咗100%甚至200%去做，同打波一樣。咁我覺得呢個人生意義，畀一啲唔鍾意做運動嘅人，我都覺得做多啲運動，無論係高爾夫球、乒乓波定網球，都希望佢哋做多啲運動。」他也說，在家舒展筋骨，原地踏步，走走跳跳也是很不錯的運動。

任達華（華哥）打得唔錯㗎！（林迅景 攝）

呢一棍打得好靚。（林迅景 攝）

提倡做運動

當日任達華穿着一身潮爆高爾夫球裝束，比40，50歲的人更有活力。他坦言透過運動去維持動力，「尤其是高爾夫球朝早7點開球，一定會早瞓，早睡早起身體好。澳門呢個場好靚，粉嶺個場又好靚嘅，清水灣個場又好靚，我希望盡少少力提倡下大家做運動。」

任達華（華哥）和李思雅。（林迅景 攝）

任達華（華哥）和李思雅。（林迅景 攝）

任達華（華哥）真係好型。（林迅景 攝）

沙灘、跑馬地可以「野生捕獲」

除了高爾夫球，任達華也稱經常在居所附近與街坊鄰里一齊做運動。記者笑言，哪裡可以「野生捕獲」華哥，他就回答：「譬如我住嘅地方，行到落沙灘好近，沙灘有人一齊做運動咪同佢玩一齊傾偈一齊玩囉，我哋需要一啲藝人去推動呢樣嘢。（等我又去撞吓你，香港唔係好多地方有沙灘）係呀，不過我成日喺跑馬地做運動。」

任達華（華哥）攞咗第二名。（林迅景 攝）

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅參加在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽。（林迅景 攝）

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅參加在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽。（林迅景 攝）