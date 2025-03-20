高以翔逝世6年前女友Bella宣布結婚　甜蜜婚照曝光：我結婚了

台灣藝人高以翔（Godfrey）在2019年11月於內地因拍攝綜藝節目《追我吧》時，突然暈倒昏迷，經過送院緊急搶救之後不治，終年35歲。而他生前女友Bella（蘇湘涵）這麼多年來一直都堅強面對生活，就在18日她於社交網站突宣布結婚好消息，上貼一張與男方的幸福合照，但男方並沒有露出正面，樣貌及身份相當神秘，引起不少網民關注。

高以翔已經逝世6年了。（高以翔微博圖片）

從Bella上貼的合照中可見，身穿白色長裙的她簡約美麗，笑得燦爛地擁抱男方，而男方看似身材精壯，站得筆直地單手攬着Bella纖腰，二人在一片綠油油的環境中拍下這一張甜蜜合照，畫面相當幸福。她開心留言表示：「我們互為師生，他是我最信任的老師，也是我最認真的學生。我們像彼此的鏡面，映照出對方的優點與不足。他總是用理性引導我，讓我學會用更清晰的思維去面對問題；而我則用感受帶他走進更細膩的情感世界。我們補足了彼此的短處，也放大了彼此的光芒。所以今天，我想把這份喜悅分享給你們，我結婚了，嫁給了那個願意陪我走過人生每一段路、每一個高低起伏的人。他是我最大的支持，也是我最深的依賴。」

Bella宣布結婚。（bella_navy4life＠IG）

另外，她亦向愛她的人表示：「這些年，我們一起走過許多時光。你們見證了我的成長，也分享了自己的故事——那些掙扎、努力與夢想。你們的每一份鼓勵，都讓我感到無比溫暖。今天，我只想對你們說一聲謝謝。謝謝你們一直在這裡，謝謝你們讓我分享我的生活，也謝謝你們與我一同慶祝這個新的開始。」據台灣媒體報導指出，他們夫妻二人是在一場聚會上認識的，二人拍拖一年多就決定互許終身。