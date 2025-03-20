元祖級長腿女神再現幕前　神級凍齡震撼網民：時間在她身上停頓了

現年54歲的前「亞視一姐」萬綺雯，最經典的作品一定是《我和殭屍有個約會》系列中的「馬小玲」，其招牌42寸長腿，當年迷倒一眾男士，成為不少人心目中的長腿女神。萬綺雯其後曾過檔無綫（TVB），演出過《老表, 你好嘢！》、《八卦神探》等劇集，直至2022年約滿後便淡出幕前，與老公陳十三北上開民宿，搞得有聲有色。近日，久未露面的萬綺雯，加盟內地真人騷《藝員新訓2025》，驚人凍齡狀態更令網民驚嘆：「時間好像在她身上停頓了。」

萬綺雯在《我和殭屍有個約會》系列中飾演馬小玲一角，成為她的代表作，也令她成為觀眾心目中永遠的「長腿女神」。（視覺中國）

萬綺雯曾是亞視當家花旦，後來過檔無綫，演出過《老表, 你好嘢！》、《八卦神探》等劇集。（網上圖片）

萬綺雯最後一套為TVB拍攝的劇集為《伙記辦大事》。（影片截圖）

萬綺雯現時在內地定居，專心打理民宿生意，自己做埋生招牌。（微博@老R工作室）

節目中，萬綺雯身穿紅色斗篷剪裁上衣，搭配黑色長靴，完美還原「馬小玲」的招牌造型，並重現劇中經典場口，同場的吳卓羲抵死說他看《我和殭屍有個約會》時只是讀小學，萬綺雯聞言一臉驚訝望住楊茜堯，楊茜堯加多刀說：「不要看著我，我們是同年的」，氣得萬綺雯拍打兩人，一舉一動還是充滿少女感。其後她復刻「馬小玲」經典驅魔九字口令「臨兵鬥者皆陣列在前誅邪」和手勢，萬綺雯表示還記得拍攝時她拿着幾張紙在學，瞬間勾起觀眾和網民的的集體回憶。

萬綺雯近日現身內地真人騷《藝員新訓2025》。（影片截圖）

同場還有楊茜堯和李施嬅，萬綺雯站在一齊，一點都不輸。（小紅書截圖）

吳卓羲和楊茜堯稱《我和殭屍有個約會》時，他兩還在讀小學，場面搞笑。（小紅書截圖）

萬綺雯重現「馬小玲」經典驅魔九字口令和手勢。（小紅書截圖）

+ 22

而令人驚嘆的是，年過半百的萬綺雯，狀態依然逆天，身形纖瘦、皮膚緊緻，尤其是那雙招牌長腿，依舊吸睛十足，網民紛紛留言激讚：「時間好像在她身上停頓了」、「太抗老了」、「蚊蚊還是很少女，舉止型態那些」、「她那長腿是真的，還是為了電視效果p的」、「她的腿真的好好看」、「她保養得也非常好 依然大美腿」、「天哪還是這麼美啊！臉沒動過。」凍齡功力堪稱神級！

萬綺雯近年轉移到內地發展，還為自己民宿生意分店親身上陣拍照宣傳，相中大曬42吋長腿，氣質飄飄。（陳十三--萬綺雯＠weibo）

好靚女！（陳十三--萬綺雯＠weibo）

萬綺雯與陳十三北上生活，兩公婆多年都咁恩愛。（微博圖片）