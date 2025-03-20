亞洲第一天團五月天啟德騷　明3.21門票正式公開發售

洲第一天團「五月天」與香港樂迷每年「五月之約」，今年已定於2025年5月9、10、11日舉行三場《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》，更成為首支進駐「啟德體育園主場館」開唱的亞洲樂團，在可容納五萬樂迷的全新場地慶祝成軍25週年，載滿了25年來的思念，今年之約會，將會更加震憾。

官方今天正式公佈演唱會門票將於3月21日早上10時，於Cityline.com作公開發售，不設售票處。每張票價分別為：港幣HK$1,855 / HK$1,555 / HK$1,355 / HK$1,155 / HK$955 / HK$755 / HK$555。而早前東亞銀行信用卡優先訂票，火速爆滿，未能成功撲飛的樂迷敬請留意及準備撲飛吧！

全新體育場高規格鉅獻 全面再升級

由特高娛樂、大岳娛樂、LIVE NATIONTAIWAN主辦，相信音樂協辦 的《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天 [#5525 回到那一天] 25週年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》自公布以來，瞬即掀起全城五月天瘋狂撲飛熱，五迷萬分期待與五月天在全新場館延續每年的「五月之約」。

首支亞洲樂團進駐全新場地啟德開騷三場。

優先訂票火速爆滿！

這一次，五月天將帶著全面升級的5525香港站再度降臨，於啟德主場館與樂迷展開一場音樂盛宴，舞台將全面升級，巨型五球舞台設計，打造震撼的視覺效果，搭配頂級聲光技術，為樂迷呈現一場高規格鉅獻。五月天期待與五迷在新場館展開新啟航之旅，在太平山下乾一杯，與樂迷再聚細數25年音樂路上的點滴時光。

MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG

五月天 [ #5525 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會

香港站 · 展新啟航版

演出日期：2025年5月9日(五)、10日(六)、11日(日)

地點：啟德主場館

演出時間：晚上7時

公開售票：3月21日 中午12時正

票價：港幣HK$1,855 / HK$1,555 / HK$1,355 / HK$1,155 / HK$955 / HK$755 / HK$555

**設有無障礙通道座位**

售票網：Cityline.com （不設售票處）

電話訂票熱線：(852) 2111 5333

票務查詢：(852) 3761 6688