女神配對計劃｜阿Bob爆首輪面試多筍盤　有人身家近億70歲都報名

TVB全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，當中五大參與配對計劃的女神分別是（排名不分先後）「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），以及「童顏女神」羅毓儀（Yuki），並由林盛斌（Bob）擔任主持及孭起「金牌媒人」角色，由於報名踴躍，製作組亦已於上星期開始，陸續分批進行面試。

林盛斌為真人騷《女神配對計劃》擔任主持。（葉志明攝）

阿Bob好認真！（截圖）

報名人士年齡介乎21至70歲。（截圖）

官方公布截至18日為止，已收到接近600份報名表，而製作組亦已於上星期開始，陸續分批進行面試。據知「金牌媒人」阿Bob已會面了超過二百名參賽者，而眾多的報名人士中，更不乏條件優越筍盤，阿Bob亦大讚報名者平均水準，超乎預期。阿Bob透露報名人士年齡介乎21至70歲：「翻版鄭伊健又有，翻版周國賢又有，好掂！有啲背景又非常唔錯，有啲又年青有為，爆晒肌肉又有。」

有人身家億億聲！（截圖）

有人爆肌！（截圖）

年輕才俊。（截圖）

影片中，共有三名「神秘參賽者」現身，分別是坐擁46吋驕人胸肌、弗到體脂低於10%的「剝衫大隻仔」、謙虛有「理」的前「十優狀元」，以及保守估計身家高達1億至半億的成功人士。

梁敏巧出席無綫真人騷《女神配對計劃》記者會。（葉志明攝）